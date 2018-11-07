Еще три крупных банка готовы повысить ставки ипотеки

Еще три крупных банка готовятся повысить ставки ипотеки

Рост ставок ипотеки набирает обороты. После того как 22 октября Сбербанк повысил ипотечные ставки по основным программам на 0,4-0,6 процентного пункта (п. п.) до 7,5-7,8% годовых на новостройки партнеров и до 9,7-10,1% на готовое жилье при комплексном страховании, еще несколько банков высшей ипотечной лиги объявили о грядущем подорожании жилищных кредитов.

С 6 ноября ставки ипотеки вырастут на 0,4 п. п. в банке ВТБ , сообщила его пресс-служба. При наличии комплексного страхования минимальная ставка ипотеки по стандартным программам составит 9,3% годовых. Под такой процент ВТБ будет кредитовать по программам «Больше метров — меньше ставка» (покупка квартиры от 65 кв. м) и «Победа над формальностями» — ипотека по двум документам. Рефинансировать ипотеку зарплатным клиентам ВТБ обещает под 9,4% годовых, остальным — под 9,7% годовых.

А с 15 ноября банк «Дельтакредит» повысит ставки ипотеки на 0,5 п. п. для заемщиков, подтверждающих доход официальными справками, сообщил «Ведомостям» руководитель департамента цифровых услуг и маркетинга «Дельтакредита» Алексей Тартышев.

Средние ставки для них вырастут с 10 до 10,5% годовых, а минимальная составит 8,75% годовых. Для того чтобы получить кредит в «Дельтакредите» под минимальный процент, квартира должна приобретаться на вторичном рынке с первоначальным взносом от 50% от стоимости объекта при наличии полиса личного страхования заемщика и при уплате сбора за снижение ставки в размере 4% от суммы кредита, пояснила пресс-служба банка.

Банк «Открытие» и Газпромбанк также планируют пересмотреть ставки по ипотеке в ноябре, сообщили их пресс-службы.

«Мы будем следовать общим трендам и поддерживать наши ставки на уровне лучших предложений рынка ипотечного кредитования», — заявил представитель «Открытия».

Представители банков отмечают, что обновленные ставки будут применяться к кредитам, заявки на которые будут поданы после введения новых условий.

В сентябре-октябре 2018 г. под влиянием нестабильности на финансовых рынках и роста стоимости фондирования практически все ведущие игроки были вынуждены повысить ставки по ипотеке на 0,5-1 п. п., констатируют эксперты аналитического центра «Дом.РФ».

Почему дорожает ипотека

«Главным макроэкономическим фактором, влияющим на изменение ценовых показателей по ипотеке, является динамика ключевой ставки ЦБ РФ и конъюнктура рынка», — передала пресс-служба ВТБ слова руководителя департамента ипотечного кредитования банка Евгения Дячкина, объясняя причины подорожания ипотеки.

Ту же причину называет Тартышев: «Изменение связано с динамикой макроэкономических параметров и ключевой ставки ЦБ: в октябре большинство банков, определяющих конъюнктуру ипотечного рынка, подняли процентные ставки».

В сентябре Центробанк впервые с декабря 2014 г. увеличил ключевую ставку — на 0,25 п. п. до 7,5% годовых, а в октябре оставил ее без изменения.

Сколько дорожать ипотеке

Между тем заместитель министра финансов Алексей Моисеев в беседе с ТАСС назвал рост ипотечных ставок «сугубо временном явлением».

Но пока эксперты ждут продолжения роста ипотечных ставок.

По прогнозам зампреда правления «Дельтакредита» Ирины Аслановой, до конца года средневзвешенная ставка по рынку может подрасти, но не выше 10%. По оценке «Эксперт РА», средняя ставка выдачи ипотеки (по данным ЦБ на 1 сентября — 9,42%) до конца этого года увеличится на 0,3-0,5 п. п.

Руководитель аналитического центра «Русипотеки» Сергей Гордейко допускает рост этого показателя до 10,5%.

«Как только нервозность на финансовом рынке спадет, ставки ипотеки также перестанут расти и, напротив, начнут снижаться — правда, не такими темпами, как раньше», — добавляет он.

Ставки останутся вблизи этого уровня и в первой половине 2019 г., а во второй половине будущего года могут начать снижаться, единодушны эксперты.

Сколько выдали ипотеки

По данным ЦБ, на 1 октября портфель ипотечных кредитов составил 6,1 трлн руб. Всего за девять месяцев этого года банки выдали 2,1 трлн руб. ипотеки — это почти на 800 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, с начала года сократилась на 0,38 п. п. и к 1 октября составила 9,41% годовых.

На 1 октября 3,4 трлн руб. в общем ипотечном портфеле банков приходилось на Сбербанк, сообщал представитель госбанка.

Сумма выданных ипотечных кредитов за 2018 г. составит 2,7-2,8 трлн руб., что на 35% больше по сравнению с 2017 г., следует из обзора «Эксперт РА». А в следующем году по базовому сценарию агентства (при $70 за баррель нефти Brent, ключевой ставке 7,5-7,75% годовых и инфляции около 4% годовых) выдачи ипотеки снизятся до 2,5 трлн руб. При негативном сценарии — снижении среднегодовой цены на нефть до $55 за баррель, увеличении ключевой ставки до 8% и выше и росте инфляции до уровня 6-7% к концу 2019 г. — размер выданной ипотеки сократится на 25% до 2 трлн руб.