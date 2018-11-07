Ещё
Россиян предупредили об обмане на новогодних распродажах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.95
$
66.20
75.60
75.55
Прогноз
12.11 – 19.11
$
65.15
75.97
Индексы и котировки Brent
71.91
–0.26 Золото
1228.10
–0.10 РТС
1151.14
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
07.11
1.1453
+0.0061
24.10
1.1392
06.11
01.11
28.10

Роспотребнадзор дал советы любителям новогодних распродаж 

Рамблер + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор рассказал россиянам, как избежать обмана продавцов во время новогодних распродаж. На сайте ведомства напомнили, что непродовольственный товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену, как и «нераспродажная» покупка.
Если товар надлежащего качества не подошел покупателю по форме, размеру, фасону, расцветке или комплектации, то по закону «О защите прав потребителей» покупку можно обменять в течение 14 дней.
Это не касается покупок, входящих в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, но не подлежащих возврату или обмену (зубные щетки, расчески, книги, лекарства, провода, шнуры, белье, чулочно-носочные и другие изделия).
Если товар, купленный по акции со скидкой, оказался с недостатком, потребитель вправе требовать замены на товар этой же марки (модели), замены на товар другой марки (модели) с перерасчетом цены, уменьшения цены покупки, бесплатного устранения недостатка или возврата денег.
По закону «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о товарах. Покупатель имеет право в доступной форме получить данные о товарах и условиях их продажи в рамках распродажи.
Также продавец обязан четко сформулировать условия покупки и цену товара по акции.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не поможет: бензин опять дорожает90
Два московских банка лишились лицензий2
Долги по ЖКХ начнут «выбивать» коллекторы33
«Дешевый газ — в российской клетке»54
Россия и Китай отказались от доллара503
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
03:26
Россиянам нашли альтернативу вкладам
Личный счет
02:59
Эксперты спрогнозировали доллару проблемы
Рынки
08:06
«Признак катастрофы»: как челноки 90-х спасали Россию
Экономика Статьи
01:14
«Земля уходит из-под ног»
Экономика Статьи
00:27
Россиян начали наказывать за борщевик
Личный счет
00:56
«Молочку» будут выставлять по-новому
Экономика Общество
00:30
Черногорский банк потребовал от ЦБ РФ полмиллиарда
Компании Экономика
00:28
«Это невозможно»: госрегулирования цен на бензин не будет
Экономика Статьи
11:35
Россия и Китай отказались от доллара
Экономика Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение