Россиян предупредили об обмане на новогодних распродажах

Роспотребнадзор дал советы любителям новогодних распродаж

Роспотребнадзор рассказал россиянам, как избежать обмана продавцов во время новогодних распродаж. На сайте ведомства напомнили, что непродовольственный товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену, как и «нераспродажная» покупка.

Если товар надлежащего качества не подошел покупателю по форме, размеру, фасону, расцветке или комплектации, то по закону «О защите прав потребителей» покупку можно обменять в течение 14 дней.

Это не касается покупок, входящих в перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, но не подлежащих возврату или обмену (зубные щетки, расчески, книги, лекарства, провода, шнуры, белье, чулочно-носочные и другие изделия).

Если товар, купленный по акции со скидкой, оказался с недостатком, потребитель вправе требовать замены на товар этой же марки (модели), замены на товар другой марки (модели) с перерасчетом цены, уменьшения цены покупки, бесплатного устранения недостатка или возврата денег.

По закону «О защите прав потребителей» продавец обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о товарах. Покупатель имеет право в доступной форме получить данные о товарах и условиях их продажи в рамках распродажи.

Также продавец обязан четко сформулировать условия покупки и цену товара по акции.