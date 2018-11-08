За платежами россиян будут следить

Платежи россиян возьмут под контроль

Росфинмониторинг может получить право проверять почтовые денежные переводы граждан и платежи за мобильную связь. Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму , опубликован в ее базе данных.

В документе говорится, что почтовый денежный перевод будет подлежать обязательному контролю, начиная с суммы в сто тысяч рублей. Для оплаты услуг связи порог установлен на уровне 50 тысяч рублей.

Также законопроект определяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Для каждого типа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, будут установлены свои критерии. Это должно снизить количество проверок для компаний небанковского сектора.

По нынешним правилам, обязательному контролю подлежат денежные операции клиентов в объеме больше 600 тысяч рублей. Под это ограничение не попадает ряд операций, в том числе по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого.