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За платежами россиян будут следить
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Платежи россиян возьмут под контроль 

Lenta.ru + ещё 15 2 часа назад
Росфинмониторинг может получить право проверять почтовые денежные переводы граждан и платежи за мобильную связь. Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму, опубликован в ее базе данных.
В документе говорится, что почтовый денежный перевод будет подлежать обязательному контролю, начиная с суммы в сто тысяч рублей. Для оплаты услуг связи порог установлен на уровне 50 тысяч рублей.
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Также законопроект определяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю. Для каждого типа организаций, осуществляющих операции с денежными средствами, будут установлены свои критерии. Это должно снизить количество проверок для компаний небанковского сектора.
По нынешним правилам, обязательному контролю подлежат денежные операции клиентов в объеме больше 600 тысяч рублей. Под это ограничение не попадает ряд операций, в том числе по обмену банкнот одного достоинства на банкноты другого.
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