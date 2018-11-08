Как выбраться из кредитной петли

Совокупная задолженность россиян не так страшна, как кажется, но некоторые тенденции все же настораживают. К таким выводам пришли в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), проанализировав данные более 4 тысяч российских кредиторов (банки, МФО и т. д.). Исследователи обнаружили, что уровень закредитованности граждан снижается. Так, на 1 октября 2018 года текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячного платежа по всем кредитам к среднемесячному доходу) составила 23,55% — это на 1,12% ниже прошлогоднего уровня.

Снижение долговой нагрузки было зафиксировано во всех категориях заемщиков, гласит пресс-релиз НБКИ, но больше всего у самых бедных с доходом до 20 тысяч рублей (на 1,53% — до 28,22%) и у тех, чьи доходы превышают 40 тысяч рублей (на 1,15% — до 19,04%). У середнячков долговая нагрузка сократилась на 0,91% — до 23,38%.

Мы такие разные

Экспертов бюро тревожит неоднородность показателей по разным регионам, профессиям и социальным сегментам, признался директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков на презентации исследования. Меньше всего под гнетом долгов страдают работники в сфере IT и коммуникаций, больше всего — в охране, логистике и сфере образования.

Есть территории, где доля заемщиков в преддефолтном состоянии (когда обслуживание кредитов съедает от 60% доходов) чрезвычайно мала. Прежде всего, это столичные субъекты — Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург. А есть места, где она значительно выше, например, Амурская область. Здесь общая долговая нагрузка на население составляет 28,97%. Близкие показатели у Кировской (28,96%) и Оренбургской (27,53%) областей, а также в Красноярском крае (27,13%).

Кроме того, если разделить заемщиков по величине дохода, 10% получают до 15 тысяч рублей в месяц, а их долговая нагрузка превышает 30%. Это еще не критическая величина, но для данной категории граждан весьма болезненная. Одно дело тратить около трети доходов на обслуживание кредитов, когда зарплата составляет 100 тысяч рублей, и совсем другое, когда оклад в шесть раз меньше. Ситуация с высокой долговой нагрузкой в низких доходных сегментах требует особого внимания, считает Волков.

По его словам, наиболее проблемный сектор сегодня — короткие кредиты на мелкие суммы под высокие проценты, в основном от МФО. Потребительские кредиты «на чайники» от традиционных банков уходят в прошлое, их замещают кредитные карты. При этом в последние 2−3 года наблюдается изменение структуры задолженности в российских домохозяйствах. Доля коротких дорогих займов снижается, и все больше места занимают длинные кредиты под относительно низкие проценты, например, ипотека.

«Это делает в целом более комфортной ситуацию с обслуживанием текущего долга, но предъявляет к заемщикам высокие требования относительно планирования своей кредитной нагрузки на годы вперед», — говорит представитель НБКИ.

Достаточно оптимистичные выкладки НБКИ диссонируют с куда менее радужными данными других исследований на эту тему, которые в последнее время появляются с завидной частотой. Так, практически одновременно с докладом бюро была обнародована информация от Национального центра банкротств (НЦБ) о том, что в третьем квартале 2018 года в России на 20% выросло количество потенциально несостоятельных граждан — до 3,6 млн человек. Одновременно почти на треть взлетел и объем долгов потенциальных банкротов: они достигли 39,61 млрд рублей.

По оценкам НЦБ, речь идет об абсолютном рекорде с 2015 года, с момента вступления в силу профильного закона, пишут «Известия» . При этом средняя сумма задолженности снизилась на 400 тысяч рублей, до 1,3 млн Но это не ахти какой повод для радости. Просто граждане стали чаще обращаться в микрофинансовые организации, где сумма займа традиционно меньше, чем в банках, а проценты — выше. И в случае проблем с работой или выплатой зарплаты возрастает риск выхода на серьезную просрочку и резкого увеличения долговой нагрузки.

А вдруг не упаду?

Эксперты позитивно оценивают сдвиги в сознании россиян, которые начинают более ответственно подходит к финансовым вопросам. И все-таки в стране еще хватает граждан, которые совершают спонтанные покупки в кредит, недостаточно тщательно оценивая сопутствующие риски. Многие также признаются, что считают кредит очень сложным финансовым продуктом, и тем ни менее все равно подписывают кредитные договоры, даже не разобравшись полностью в условиях. Между тем, лучший способ выбраться из долговой ямы — вообще в нее не попадать, отмечают специалисты.

Для начала стоит взвешенно подойти к вопросу о покупке товара или услуги в кредит. Так ли велика потребность в этих вещах именно сейчас? Можно ли подождать и приjбрести их каким-то иным путем, например, накопить необходимую сумму, хотя бы частично. В таком случае долговая нагрузка будет, по крайней мере, меньше.

Второй шаг — оценка потенциальной долговой нагрузки. Какую долю доходов «откусят» ежемесячные платежи по кредиту, хватит ли оставшихся средств на поддержание привычного образа жизни или, как минимум, на удовлетворение всех базовых потребностей и покрытие возможных форс-мажоров (никто не застрахован от внезапной потери работы или серьезной болезни и других неприятностей, требующих срочных финансовых вливаний).

Здесь важный плюс — наличие каких-либо активов, которые можно оперативно продать в случае крайней необходимости (недвижимость, машина и т. д.), и/или финансовой подушки безопасности в виде накоплений, достаточных для повседневных расходов и обслуживания кредитных обязательств на срок от 3 до 12 месяцев.

Особенно все это важно в случае долгосрочных кредитов, отмечает заместитель директора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров . Тут надо смотреть, как кредит повлияет на жизнь человека не только сейчас, но и в будущем. Понятно, что за многие годы условия могут кардинально поменяться. Достаточно вспомнить историю с заемщиками валютной ипотеки, которые не заложили риски резкого ослабления рубля и не подумали, что станут делать, если эти риски реализуются.

Если решение о кредите все же принято, следует внимательно оценить условия кредитного договора и реальную процентную ставку (со всеми возможными комиссиями и скрытыми платежами), то есть, понять, сколько на самом деле придется переплатить. Не стоит также пренебрегать услугами страхования. Парадоксально, но зачастую люди берут, например, автомобиль в кредит, и при этом не оформляют на него КАСКО, уверяет Макаров. Потом человек попадает в аварию, лишается машины, а задолженность остается.

Что делать тем, кто все-таки оказался в долговой яме? По словам эксперта, сегодня есть три инструмента, которые позволяет быстро из нее выбраться. Если яма не очень глубокая, поможет досрочное погашение задолженности за счет использования всех доступных денежных источников — дополнительных доходов, премий и т. д. Но для этого надо сначала оценить масштаб проблемы, сложив вместе все имеющиеся кредиты. Психологически проще начинать с выплат по маленьким займам: человеку уже станет легче от того, что у него не шесть кредитов, а только три.

Второй инструмент — рефинансирование и реструктуризация. Как ни странно, почти половина россиян (48%) просто не знают о таких возможностях. К сожалению, банки не всегда идут навстречу подобным просьбам, но пробовать нужно. И, наконец, третий, крайний вариант — личное банкротство. Процедура сложная и дорогая, но многие уже успели ею воспользоваться.