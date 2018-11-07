ОНФ оценил кредитную задолженность россиян

При общей текущей кредитной задолженности россиян по банковским кредитам в размере 14 тлрн рублей уровень долга и его структура не вызывают опасений. Об этом сообщил член Центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), руководитель проекта "За права заемщиков" Виктор Климов, выступая на пресс-конференции в рамках V Всероссийской недели сбережений, организованной Минфином.

"На тот момент [в 2013 году] долги, которые делали граждане, росли на порядок быстрее, чем росли доходы. Не только долговая нагрузка росла, росла и просроченная задолженность, был тревожный сигнал. Мы всех пугали цифрой, что совокупная сумма долгов превысила 10 трлн рублей, сегодня это 14 трлн рублей", — сказал Климов.

При этом он отметил, что "нынешний уровень долга россиян уже не пугает, так как улучшилась его структура".

"Главный фактор опасный, который был тогда [в 2013 году] — это структура долговой нагрузки. Тогда больше половины долгов были короткие и дорогие потребительские кредиты, то, что создает серьезную проблему для заемщиков", — сообщил руководитель проекта.

Климов напомнил, что Центральный банк разработал инструмент, с помощью которого кредиторов будут стимулировать ответственно оценивать риски заемщиков.

"Финансовая организация должна оценивать долговую нагрузку заемщика и в случае, если долговая нагрузка превышает определенные показатели, то будет расти коэффициент риска. Это означает, что кредитор может выдавать такие кредиты, но будет обязан начислять гораздо большие резервы", — пояснил он.

Но опасения все же есть

Опасения у ОНФ вызывает факт, что обязанность оценивать заемщика и его долговую нагрузку возникает только в случае займа свыше 10 тыс. рублей.

"Это самая большая группа риска, в том числе — это заемщики из социально значимых сфер, бюджетный сектор (образование и здравоохранение)", — добавил Климов.

По мнению руководителя проекта, некоторая неопределенность в сфере кредитования граждан остается с оценкой уровня дохода, так как банки могут ориентироваться на заявленные доходы, а не только на данные, указанные по форме 2-НДФЛ. Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак добавил, что, по данным Национального агентства финансовых исследований, 24% россиян считают допустимым невозврат кредита, а 40% не воспринимают как проблему задержку выплат по кредитам.

Климов уверен, что в 2020 году регулятор, банки и эксперты перейдут к обсуждению вопросов доступа с согласия заемщика к данным Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы . "Я думаю, что негативного восприятия эта тема в обществе уже не вызовет, как это было несколько лет назад. Граждане уже привыкли, что даже для доступа к какому-либо приложению к смартфону они соглашаются на обратботку данных. Мне кажется, мы будем обсуждать этот вопрос", — резюмировал он.