Россияне будут платить за ввоз товаров на сумму от €500

Россияне должны будут платить за ввоз товаров на сумму от €500

Порог беспошлинного ввоза наземным транспортом товаров для личного пользования на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет снижен до 500 евро с 1 января 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на правовой портал ЕАЭС.

Сейчас порог беспошлинного ввоза товаров в Россию наземным транспортом составляет 1,5 тысячи евро, суммарный вес — не более 50 кг. С 1 января покупателям придется укладываться в 500 евро и 25 кг.

При этом воздушным транспортом беспошлинно разрешается ввозить в Россию товар на 10 тысяч евро максимум — эта норма не меняется.

В качестве штрафных санкций за превышение норм на таможне будут взиматься пошлины из расчета 4 евро за каждый лишний килограмм и 30% от стоимости товара. Причем покупатель вынужден будет заплатить ту сумму, которая окажется больше.