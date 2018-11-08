Россияне будут платить за ввоз товаров на сумму от €500

Порог беспошлинного ввоза наземным транспортом товаров для личного пользования на территорию стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) будет снижен до 500 евро с 1 января 2019 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на правовой портал ЕАЭС.
Сейчас порог беспошлинного ввоза товаров в Россию наземным транспортом составляет 1,5 тысячи евро, суммарный вес — не более 50 кг. С 1 января покупателям придется укладываться в 500 евро и 25 кг.
При этом воздушным транспортом беспошлинно разрешается ввозить в Россию товар на 10 тысяч евро максимум — эта норма не меняется.
В качестве штрафных санкций за превышение норм на таможне будут взиматься пошлины из расчета 4 евро за каждый лишний килограмм и 30% от стоимости товара. Причем покупатель вынужден будет заплатить ту сумму, которая окажется больше.
Ранее в Евразийской экономической комиссии планировали постепенно снижать порог беспошлинного ввоза. Так, в 2019 году он должен был сократиться с 1,5 тысяч евро до 1 тысячи евро, в 2020 году — до 750 евро, а на уровень в 500 евро комиссия планировала выйти к началу 2021 года.