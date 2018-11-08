Россиянам придумали новый налог

Депутаты придумали новый «налог»

Покупательная способность каждого совершеннолетнего гражданина в денежном выражении вырастет примерно на четыре тыс. рублей в год, если снизить ставку НДС до 16% с нынешних 18% вместо того, чтобы повышать её до 20% со следующего года. За счёт этого уменьшится конечная стоимость основных товаров и услуг для потребителей и снизится налоговая нагрузка на производителей, рассуждают депутаты ГД в пояснительной записке к законопроекту об уменьшении НДС. Документ, с которым ознакомился News.ru, поступил в нижнюю палату парламента в среду 7 ноября.

Снижение налога на добавленную стоимость — это эффективный способ стимулировать внутренний спрос и дать толчок развитию производства отечественной продукции, убеждены авторы законопроекта.

Бюджет недополучит выпадающие доходы из-за снижения НДС, признают депутаты, однако предлагают альтернативу. Возместить нехватку можно за счет введения прогрессивной шкалы тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Почему это не сработает

Депутаты хотят не снизить налоговое бремя для граждан, а перераспределить его от среднего и высокого класса в сторону наименее обеспеченных категорий россиян, рассуждает аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин . Но на практике эта задумка не сработает, поскольку снижение НДС не затронет товары со льготной ставкой. Так, среди продуктов питания, на которые приходится основная статья расходов среднестатистического домохозяйства, льготная ставка применяется в 63,5% случаев, если считать их по весу в потребительской корзине.

«Таким образом, снижение НДС затронет не малообеспеченные слои населения, а, как раз средний и высокий классы, которые чаще покупают товары длительного пользования», — отмечает Нигматуллин.

Повышение соцвзносов на этом фоне будет выглядеть как рост налога на высокопроизводительный труд, что вызовет рост серых зарплат и безработицы, добавляет аналитик. Из-за таких рисков в России и не вводят прогрессивный НДФЛ, напоминает он.

НДС может более справедливо работать, чем страховые взносы и НДФЛ, потому что прогрессивная шкала может создать стимулы скрывать реальный доход, солидарен эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов

Он убеждён, что такой законопроект пройти через все этапы рассмотрения и принятия вряд ли сможет, потому что НДС уже повышают до 20% с 2019 года, и есть словесные обещания несколько лет вообще не трогать налоги для населения.