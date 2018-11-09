Выплаты на первого ребенка освободят от комиссии банка

Правительство России поддержало законопроект, направленный на поддержку семей в связи с рождением или усыновлением первого ребёнка, сообщается на сайте кабмина.
Законопроектом предлагается установить, что плата за банковские услуги по операциям со средствами, предусмотренными на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребёнка, не взимается.
С 1 января 2018 года россияне получают новые пособия за рождение и усыновление первых и вторых детей. Кроме того, программа материнского капитала продлена до 2021 года, а её направления расширены. 23 апреля Президент России Владимир Путин также подписал федеральный закон об отмене НДФЛ для ежемесячных выплат семьям с детьми.