Две трети всех товаров в России оказались поддельными

Почти 70 процентов продавцов по всей России признались, что торгуют контрафактными товарами. Об этом говорят результаты исследования компании BrandMinor, специализирующейся на защите торговых марок и интеллектуальной собственности, выдержки из которого приводит РБК.

В среднем по России доля продавцов, признающихся в торговле подделками, составляет 69 процентов. Самый высокий процент отмечается в Казани (89 процентов), Красноярске (78 процентов), Уфе (71 процент) и Москве (70 процентов).

Самые честные продавцы обнаружились в Нижнем Новгороде: только 42 процента из них заявили, что торгуют контрафактом. Правда, авторы указывают, что это связано с активной деятельностью правоохранительных органов

При этом большинство — 70 процентов — продавцов утверждают, что их поддельный товар хорошего качества, 10 процентов уверены, что он лучше оригинала. Только 20 процентов допускают, что продукция может быть некачественной.

Десять процентов торговцев подделками выбивают покупателям кассовый чек, 24 процента не предъявляют никаких документов, 43 процента выдают накладные. 23 процента предоставляют любые другие документы.

Большинство продавцов считают свою деятельность законной, поэтому не скрывают ее, отмечают авторы исследования.