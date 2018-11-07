В России подешевели овощи и фрукты

Овощи и фрукты в России в октябре подешевели более чем на 1% по сравнению с сентябрем. Это произошло впервые с 2012 года, сообщает РБК со ссылкой на аналитический обзор «ВТБ Капитала».

По данным Росстата, свекла подешевела на 14%, морковь — на 11%, яблоки — на 8,5%, картофель — на 5%, лук, капуста, виноград, чеснок — на 4%. Огурцы и помидоры, наоборот, подорожали — более чем на 20%.

Впрочем, в предыдущие годы эти овощи дорожали гораздо существеннее. Тем не менее, Минсельхоз объяснил нынешнее падение цен хорошим урожаем тепличных помидоров и огурцов. Некоторые эксперты связали удешевление с ростом числа тепличных хозяйств. Иные причины называет гендиректор информагентства Fruitnews Ирина Козий:

Ирина Козий гендиректор информационного агентства Fruitnews:

«Сложно говорить о том, что продукция тепличного производства в октябре, по крайней мере, с сентябрем, кажется дешевле, так практически не бывает. Но если мы говорим о том, что у нас немножко подешевел картофель, морковь, какие-то еще овощи «борщевого набора», то это вполне логичная история, потому что именно в октябре заканчивают сбор урожая многих овощей «борщевого набора» — картофеля, моркови, капусты и так далее. И именно в это время на рынок выходит достаточно большой объем продукции».

В годовом выражении цены на плодоовощную продукцию в России снизились на 0,5%. А вот в сентябре на отечественном рынке было зафиксировано подорожание почти на 3,5%.