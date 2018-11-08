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Кто в декабре досрочно получит пенсию
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Пенсионный фонд сообщил, кто в декабре досрочно получит пенсию 

Российская Газета 1 час назад
В декабре 2018 года планируется предновогодняя доставка пенсий за январь 2019 года. Об этом "Российской газете" сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обычно досрочно зачисляют пенсию тем людям, у которых выплаты приходятся на первые дни месяца. В январе они будут праздничными, поэтому пенсию принесут почтальоны или зачислят на счет раньше обычного срока.
В Пенсионном фонде напомнили, что пенсии в России выплачиваются за текущий месяц. Графики предновогодней доставки пенсий появятся чуть позже — в декабре. "Многое в этом вопросе зависит от доставочных организаций, с которыми отделения Пенсионного фонда будут согласовывать графики выплаты пенсий в предпраздничные дни", — уточнили в ПФР.
В 2016 году, например, было так: досрочная доставка пенсий осуществлялась с 27 декабря 2016 года за праздничные и выходные дни января 2017 года с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.
Сейчас существуют следующие способы доставки пенсии:
Через "Почту России": можно получать пенсию на дом или самостоятельно в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, при этом пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного периода (например, с 1 по 18 число каждого месяца).
Дату окончания выплатного периода лучше узнать заранее, так как в каждом почтовом отделении она своя.
Через банк: можно получать пенсию в кассе отделения банка или по банковской карте. Банк зачисляет пенсию на счет в день поступления средств от территориального органа Пенсионного фонда России. Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после их зачисления. Зачисление и снятие денег производится без комиссии.
Через организацию, занимающуюся доставкой пенсии: можно получать пенсию на дому или самостоятельно в этой организации. Полный перечень таких организаций в регионе есть в распоряжении территориального органа Пенсионного фонда России.
Порядок выплаты пенсии через иную организацию, занимающуюся доставкой пенсий, такой же, как через отделение почтовой связи.
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