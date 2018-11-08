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Россияне оказались «продуктовыми патриотами»
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Россияне оказались «продуктовыми патриотами» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 4 часа назад
Фото: РИА Новости
При покупке продуктов питания подавляющее большинство россиян выбирает отечественного производителя, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При равной цене россияне предпочитают покупать российские овощи (95%), рыбу и мясо (94%), молочные продукты (91%), фрукты (82%) и макароны (85%), об этом говорят данные исследования, опубликованного на сайте ВЦИОМ.
Российские лекарства выбрали 51% опрошенных. Однако при покупке одежды россияне ориентируются на иностранные бренды (46%), импортную обувь выбрали 52% респондентов.
Также 73% опрошенных указали, что предпочтут иностранную бытовую технику и электронику.
Кроме того, 83% респондентов заявили, что обращают внимание на срок годности. При этом 76% заявили, что информация, указанная на упаковке производителем, скорее, бывает неточной.
Опрос проводился в 2 ноября, в нем приняли участие россияне от 18 лет. В качестве метода использовалось телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. респондентов.
Ранее опрос исследовательского центра Ромир показал, от каких продуктов питания россияне готовы отказаться ради здоровья.
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