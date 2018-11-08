Россияне стали чаще ходить на шопинг

Расходы жителей России на шопинг в октябре увеличились на 3,1%. Граждане стали чаще ходить по магазинам, однако средняя сумма чеков стала меньше.

Выяснить это помогли скан-панели домохозяйств холдинга «Ромир», которую используют 40 тысяч человек из более чем 220 российских городов.

«Месячная инфляция в размере 0,4%, рассчитанная Росстатом, была успешно преодолена, и рост расходов можно считать действительно ощутимым», — отметили эксперты холдинга.

При этом, согласно динамике по текущему году, покупательская активность снизилась на 0,6%, передаёт РИА Новости

Ранее News.ru писал, что в России давно и прочно утвердилась система скидочных и накопительных карт торговых сетей. Сегодня такими картами лояльности владеют 75% граждан и регулярно ими пользуются 72% потребителей. Россия движется в русле общемировой практики, и скидочно-бонусный «пластик» реально даёт потребителям сэкономить «лишнюю копейку», особенно в секторе продуктового ретейла.