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Россияне стали чаще ходить на шопинг
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Россияне стали чаще ходить на шопинг 

News.ru + ещё 4 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Расходы жителей России на шопинг в октябре увеличились на 3,1%. Граждане стали чаще ходить по магазинам, однако средняя сумма чеков стала меньше.
Выяснить это помогли скан-панели домохозяйств холдинга «Ромир», которую используют 40 тысяч человек из более чем 220 российских городов.
«Месячная инфляция в размере 0,4%, рассчитанная Росстатом, была успешно преодолена, и рост расходов можно считать действительно ощутимым», — отметили эксперты холдинга.
При этом, согласно динамике по текущему году, покупательская активность снизилась на 0,6%, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что в России давно и прочно утвердилась система скидочных и накопительных карт торговых сетей. Сегодня такими картами лояльности владеют 75% граждан и регулярно ими пользуются 72% потребителей. Россия движется в русле общемировой практики, и скидочно-бонусный «пластик» реально даёт потребителям сэкономить «лишнюю копейку», особенно в секторе продуктового ретейла.
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