Названа сумма задолженности россиян

ФССП назвала сумму задолженности россиян

По состоянию на 1 октября 2018 на исполнении в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России находилось 31,3 млн исполнительных производств на сумму 3,8 трлн рублей в отношении должников-физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом RT рассказали в ведомстве.

Эта сумма на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,6 трлн рублей), когда на исполнении находилось 26,5 млн исполнительных производств в отношении физлиц и ИП.

Ранее Федеральная служба судебных приставов выявила гражданина, который задолжал бывшей жене и четырём детям более 118 млн рублей.

В июле «Реальное время» сообщало, что у 20 тыс. жителей Татарстана задолженность по выплате алиментов превысила 3 млрд рублей.