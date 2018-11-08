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Названа сумма задолженности россиян
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ФССП назвала сумму задолженности россиян 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
По состоянию на 1 октября 2018 на исполнении в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России находилось 31,3 млн исполнительных производств на сумму 3,8 трлн рублей в отношении должников-физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом RT рассказали в ведомстве.
Эта сумма на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,6 трлн рублей), когда на исполнении находилось 26,5 млн исполнительных производств в отношении физлиц и ИП.
Ранее Федеральная служба судебных приставов выявила гражданина, который задолжал бывшей жене и четырём детям более 118 млн рублей.
В июле «Реальное время» сообщало, что у 20 тыс. жителей Татарстана задолженность по выплате алиментов превысила 3 млрд рублей.
RT на русском: последние новости
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