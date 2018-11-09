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Россияне поставили рекорд по автокредитам
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Россияне в III квартале 2018 года набрали автокредитов на рекордные 132 млрд 

ТК «Звезда» + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Данный показатель по сравнению с третьим кварталом 2017 года вырос на 11%.
Российские граждане в третьем квартале текущего года взяли более 181 тысячи автомобильных кредитов на рекордную сумму в 132,9 млрд рублей. Такое заявление сделали в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».
«В третьем квартале 2018 года в РФ было выдано свыше 181 тысячи автокредитов общей суммой на 132,9 миллиарда рублей, что является историческим максимумом», — рассказали в БКИ, отметив, что этот показатель по сравнению с третьим кварталом прошлого года вырос на 11%.
Ранее сообщалось, что более миллиона россиян не могут выехать из страны в связи с долгами перед банками. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), по состоянию на 1 сентября текущего года граждане России имели около четырех с половиной миллионов долгов перед кредитными организациями на общую сумму в 1,7 триллиона рублей.
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