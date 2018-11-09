Россияне поставили рекорд по автокредитам

Россияне в III квартале 2018 года набрали автокредитов на рекордные 132 млрд

Данный показатель по сравнению с третьим кварталом 2017 года вырос на 11%.

Российские граждане в третьем квартале текущего года взяли более 181 тысячи автомобильных кредитов на рекордную сумму в 132,9 млрд рублей. Такое заявление сделали в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

«В третьем квартале 2018 года в РФ было выдано свыше 181 тысячи автокредитов общей суммой на 132,9 миллиарда рублей, что является историческим максимумом», — рассказали в БКИ, отметив, что этот показатель по сравнению с третьим кварталом прошлого года вырос на 11%.

Ранее сообщалось, что более миллиона россиян не могут выехать из страны в связи с долгами перед банками. Согласно данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), по состоянию на 1 сентября текущего года граждане России имели около четырех с половиной миллионов долгов перед кредитными организациями на общую сумму в 1,7 триллиона рублей.