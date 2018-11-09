Кудрин заявил о риске падения реальных доходов россиян

Алексей Кудрин, возглавляющий Счётную палату РФ, рассказал о вероятности риска падения реальных доходов граждан по итогам 2018 года. Выступая в нижней палате парламента 8 ноября, он заявил, что вопреки ожидавшемуся росту этого экономического показателя сейчас появились риски, разрушившие эти надежды. Как уже сообщал News.ru, Кудрин винит в негативном воздействии на экономику России текущие и потенциальные санкции и предрекает дальнейшее замедление экономического роста в будущем году.
По просьбе News.ru о проблеме падения реальных располагаемых доходов населения рассказали эксперты.
Сергей Хестанов, советник по макроэкономике генерального директора БД «Открытие», доцент РАНХиГС:
Если не говорить о небольших формальных движениях, то у нас устойчиво снижаются реальные доходы населения, и снижение это идёт с 2014 года. Были совсем короткие периоды очень небольшого роста. А в остальном — снижение. И никаких факторов, которые могли бы изменить этот процесс, не наблюдается. Поэтому новостью это сообщение Алексея Кудрина назвать сложно. Наблюдавшийся кратковременный рост реальных доходов населения — это были очень небольшие значения, фактически шёл рост в пределах статистической погрешности. Доходы снижаются, и этот тренд, скорее всего, продолжится. Темпы роста экономики меньше инфляции. В таких условиях снижение реальных располагаемых доходов — обычное дело. Рост цен на бензин здесь — фактор вторичный. Цены на бензин на долгосрочном горизонте будут расти и дальше. И более того: если, как планируется, нам отменят экспортную пошлину, то нужно готовиться к подъёму цен на бензин примерно до европейского уровня. Надо сказать, что санкции пока не оказывают существенного влияния на российскую экономику. Они пугают инвесторов, но сам по себе санкционный процесс пока в падение финансовых потоков не трансформируется. Для нас первична динамика цен на сырьё: цены падают — экономика падает; цены растут — экономика растёт. И эта зависимость от сырья у нас сформировалась ещё с конца 70-х годов прошлого столетия. Так что это тоже не новость.
Павел Медведев, финансовый омбудсмен:
По моим представлениям, уменьшение реальных доходов населения уже произошло. Мне приходят письма со всей страны, в том числе от людей, занимающихся бизнесом. Они жалуются на то, что покупательская способность населения падает, и это делает представителей малого бизнеса банкротами, поскольку они закредитованы. Почему падает покупательская способность? Потому что реальные доходы населения уменьшились. Поэтому я вынужден согласиться с Алексеем Леонидовичем (Кудриным. — News.ru) — прогноз неблагоприятный. У нас половина населения страны буквально выживает. Люди берут ипотечные кредиты, потом они берут потребительские кредиты, чтобы покрыть ипотечные выплаты, и в итоге многие прощаются с мечтой иметь собственное жильё, потому что кредиты становятся для них непосильной ношей. А в это время есть другая часть населения, которая не знает, куда девать деньги. Несправедливо распределяются доходы от продажи нефти и газа — нашей с вами нефти и нашего газа, принадлежащего всему населению страны.
Андрей Кочетков, экономист, ведущий аналитик «Открытие Брокер»:
В начале 2018 года статистика указывала на то, что реальные доходы населения начали расти. Связано это было со стабильностью рубля, ростом занятости и повышением реальных зарплат. Однако уже с апреля все эти позитивные явления начали уходить в прошлое. Фактически, с августа наблюдается падение реальных доходов населения. Вполне уместно говорить о том, что ослабление рубля почти на 18%-20%, рост цен на бензин и замедление роста зарплат негативно отразились на общей ситуации. В сентябре-октябре наблюдались схожие тенденции, хотя пока всё это нельзя назвать критичным, так как это традиционные месяцы низких цен на продукцию нового урожая. Впрочем, уже в декабре начнёт ощущаться будущее повышение НДС, которое грозит разогнать инфляцию до 4,5%-5,5%. Соответственно, опасения по поводу падения реальных доходов населения есть, но это уже не опасения, а почти свершившийся факт, хотя «средняя температура по больнице» за весь год может и не отразить ухудшение в первом полугодии. Как правило, для оценки реальных доходов используются самые разнообразные методики, но одной из наиболее объективных можно считать расходы в продовольственных магазинах. Так вот, средний чек вновь начал снижаться, а это не только заслуга низких цен на продукцию урожая текущего года, но и влияние реальных располагаемых доходов.