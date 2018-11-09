Зарплаты бюджетников предложили урезать

«Это мертвые деньги». Уральский мэр предложил урезать зарплаты бюджетникам

Мэр Краснотурьинска выступил за сокращение зарплат работникам бюджетных организаций. По его словам, на них уходит три четверти городского бюджета.

Еще один свердловский чиновник сделал громкое заявление. Глава администрации Краснотурьинска Александр Устинов считает, что фонд оплаты труда бюджетников занимает слишком большую долю в структуре городских трат и его стоит сократить.

«Из двух миллиардов рублей бюджета полтора миллиарда составляет заработная плата. Я бы с удовольствием урезал. Мы хотим это предложить. Потому что люди ходят на больничные, в декреты уходят. Понимаете, это мертвые деньги», — заявил Александр Устинов.

При этом краснотурьинский мэр посетовал, что при сокращении зарплат бюджетникам уменьшится и сумма поступающих в городскую казну налогов. Слова чиновника опубликованы 7 ноября в редакционном блоге газеты «Вечерний Краснотурьинск». Издание не уточняет, при каких обстоятельствах Александр Устинов их произнес. На сайте городской администрации также нет информации о том, какие мероприятия проходили в тот день.

Напомним, что «майские указы» президента России 2012 года, наоборот, предполагают увеличение зарплат сотрудников бюджетных учреждений, в частности врачей и учителей, до уровня средней по региону. «Вечерний Краснотурьинск» со ссылкой на данные налоговой службы пишет, что в 2017 году две трети краснотурьинцев получали зарплату ниже 10 тысяч рублей. По данным статистики, средняя зарплата в прошлом году в Свердловской области превышала 34 тысячи рублей.

Краснотурьинск — город с населением 58 тысяч человек на севере Свердловской области. Александр Устинов возглавляет его больше пяти лет. В сентябре 2013 года жители города избрали его мэром на Едином дне голосования. В 2017 году прямые выборы в городском округе отменили, и на должность главы администрации Устинова утвердили уже местные депутаты.