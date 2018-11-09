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Новогодний отдых для россиян резко подорожал
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Россияне заплатят за новогодний отдых на 40 процентов больше 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Отдых в зарубежных отелях в новогодние каникулы для россиян подорожал минимум на 40 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сервисы по бронированию.
Портал отмечает, что такой рост цен коснется самостоятельных путешественников. По словам туроператоров, у них стоимость путевок осталась на уровне прошлого года.
По данным Ostrovok.ru, россияне выделяют под новогодние поездки за рубеж в среднем с 4,9 до 5,2 дня. Средняя стоимость бронирования на такой срок при поездках за границу выросла до 60,7 тыс. рублей (на 40 процентов).
При этом, по информации OneTwoTrip, средний чек при бронировании зарубежных отелей на 5,3 дня вырос еще сильнее — на 56 процентов, до 67,7 тыс. рублей.
В OneTwoTrip и Ostrovok.ru главной причиной подорожания отелей назвали девальвацию рубля.
Туроператоры рассказали РБК, что у них средняя стоимость путевки на семь ночей (с учетом перелета, трансфера и проживания в трех звездах) составляет 64,8 тыс. рублей для Таиланда и 53,4 для Индии. Средний чек за новогодний тур по России у туроператоров равняется 32,5 тысячи рублей. Самое популярное направление компании TUI — ОАЭ — обойдется в среднем в 700 долларов (чуть более 46 тысяч рублей) за неделю проживания одного человека в пятизвездочном отеле. Это сопоставимо с прошлогодними расценками.
По информации Aviasales, основным направлением для россиян, которые путешествуют самостоятельно, остается Россия: 61 процент от всех билетов составляют перелеты внутри страны. Для сравнения, доля популярного Таиланда составляет лишь четыре процента.
Ранее «Ведомости» сообщили, что в этом году заранее (за 3,5 месяца до Нового года) новогодние путевки купили менее трети российских туристов. В 2017 году за 3,5 месяца до праздника туры приобрели более половины туристов. Издание отмечало, что многие россияне ждут снижения цен из-за укрепления рубля и старта продаж туров в Египет.
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