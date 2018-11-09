Россиян накажут за махинации с газовыми счетчиками

За махинации с газовыми счетчиками введут 10-кратный штраф

Министерство строительства РФ предлагает ввести 10-кратный штраф за несанкционированное вмешательство в работу газовых счетчиков.

Проект постановления правительства, вносящий поправки в правила поставки газа населению, опубликован на портале проектов нормативных правовых актов regulation.gov. В этом же документе чиновники предлагают повысить плату за газ для отопления без счетчика в полтора раза.

По мнению разработчиков документа, проект будет содействовать "укреплению платежной дисциплины коммунально-бытовых потребителей газа, повышению безопасности газоснабжения, стимулированию абонентов к установке приборов учета и созданию условий, способствующих отказу потребителей от самовольных вмешательств в работу прибора учета газа и несанкционированного подключения к сетям газоснабжения".

Кроме прочего в проекте описаны способы контроля неизменности работы счетчика. Теперь газовики будут устанавливать не только контрольные пломбы, но и так называемые "индикаторы антимагнитных пломб" и другие "устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа".

Проверять целостность пломб и правильность работы счетчиков контролеры будут не реже раза в год. Если они обнаружат, что пломбы нарушены, стоимость потребленного за последние три месяца газа пересчитают по "штрафному" тарифу — по нормативам потребления в десятикратном размере.

А если будет обнаружено, что к трубе несанкционированно подключено газовое оборудование, перерасчет произведут за последние полгода по тому же "штрафному" тарифу. Сумму этих штрафов поставщик газа обязан будет направлять "на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов".