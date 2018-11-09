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Россияне смогут следить за качеством продуктов
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Россияне смогут следить за качеством продуктов 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России может появиться государственная система контроля за качеством продукции по аналогии с той, что сейчас существует на алкогольном рынке, пишет РБК со ссылкой на результаты совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева.
По данным издания, глава правительства дал уполномоченным органам поручение «проработать вопрос об унификации и обеспечении совместности информационных систем». Исполнять его будут Минкомсвязь, Минсельхоз, Минпромторг, Роспотребнадзор и Россельхознадзор.
По словам курирующего сельское хозяйство вице-премьера Алексея Гордеева, создание такой системы позволит не только следить за качеством продуктов, но и создаст условия для честной конкуренции и поддержки добросовестных предпринимателей.
Предполагается, что получать данные о продуктах из системы сможет не только государство, но и любой желающий. Инициаторы создания проекта описывают принцип его работы как контроль «от поля до прилавка» и рассчитывают, что нововведение позволит России войти в число лидирующих мировых производителей экологических продуктов.
Сейчас в России работает ЕГАИС — Единая государственная автоматизированная информационная система контроля над объемом производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции. Все розничные магазины передают в нее сведения о своей продукции, которые затем отправляются в Росалкогольрегулирование. Эти же данные в виде двумерного штрихкода отражаются в чеке, который выдается покупателю. Последний может считать его с помощью смартфона и узнать всю информацию о каждой купленной бутылке.
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