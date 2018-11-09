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Россиянин годами не платил за ЖКХ и отсудил 720 тысяч
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Россиянин годами не платил за ЖКХ и отсудил у коммунальщиков 720 тысяч 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Житель поселка Щелкун в Свердловской области семь лет отказывался платить коммуналку, а когда управляющая компания попробовала взыскать долг через суд, подал ответный иск и отсудил 720 тысяч рублей.
Как сообщает издание 66.ru, Михаил Неуймин подал в суд на коммунальщиков за недобросовестное содержание дома.
Квартиру в двухэтажном доме Неуймин приобрел около 7 лет назад. С приходом морозов в туалете, детской комнате и гостиной стали расти ледяные сталактиты. С потолка потекли ручьи, в кухне приходилось ставить детскую ванну для накапливания жидкости, чтобы не затопить соседей с первого этажа. Стены под обоями начали гнить, чернеть, покрываться плесенью. Под окном и в углах обнаружились сквозные щели на улицу, на герметизацию которых у Михаила уходило по три баллона монтажной пены.
По словам Неуймина, жалобы в управляющую компанию результатов не дали, мужчина перестал оплачивать коммунальные счета, а его супруга обратилась в приемную президента России.
После звонка из Москвы в доме поменяли трубы и систему отопления, однако делать ремонт в квартирах жильцов отказались.
Когда долг Неуймина достиг 200 тысяч рублей, управляющая компания обратилась в суд. Коммунальщики выиграли суд, счета Михаила заблокировали и стали списывать с них задолженность.
Тогда мужчина обратился в суд со встречным иском, который выиграл спустя полгода слушаний. Неуймину присудили 720 тысяч рублей.
По словам мужчины, он и его семья не слишком верили в положительный исход дела, но очень хотели проучить чиновников.
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