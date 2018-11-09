Россиянин годами не платил за ЖКХ и отсудил 720 тысяч

Россиянин годами не платил за ЖКХ и отсудил у коммунальщиков 720 тысяч

Житель поселка Щелкун в Свердловской области семь лет отказывался платить коммуналку, а когда управляющая компания попробовала взыскать долг через суд, подал ответный иск и отсудил 720 тысяч рублей.

Как сообщает издание 66.ru, Михаил Неуймин подал в суд на коммунальщиков за недобросовестное содержание дома.

Квартиру в двухэтажном доме Неуймин приобрел около 7 лет назад. С приходом морозов в туалете, детской комнате и гостиной стали расти ледяные сталактиты. С потолка потекли ручьи, в кухне приходилось ставить детскую ванну для накапливания жидкости, чтобы не затопить соседей с первого этажа. Стены под обоями начали гнить, чернеть, покрываться плесенью. Под окном и в углах обнаружились сквозные щели на улицу, на герметизацию которых у Михаила уходило по три баллона монтажной пены.

По словам Неуймина, жалобы в управляющую компанию результатов не дали, мужчина перестал оплачивать коммунальные счета, а его супруга обратилась в приемную президента России.

После звонка из Москвы в доме поменяли трубы и систему отопления, однако делать ремонт в квартирах жильцов отказались.

Когда долг Неуймина достиг 200 тысяч рублей, управляющая компания обратилась в суд. Коммунальщики выиграли суд, счета Михаила заблокировали и стали списывать с них задолженность.

Тогда мужчина обратился в суд со встречным иском, который выиграл спустя полгода слушаний. Неуймину присудили 720 тысяч рублей.

По словам мужчины, он и его семья не слишком верили в положительный исход дела, но очень хотели проучить чиновников.