Деньги пенсионеров пересчитали

От получки до пенсии: россиянам рассчитали доход

Пенсионный фонд уточнил порядок начисления выплат работающим пенсионерам. По закону, гражданам этой категории не начисляется социальная пенсия, но при этом они получают страховые выплаты. Средний размер страховой пенсии по старости для работающих — 13,3 тысячи рублей, неработающие пенсионеры получают больше. После прекращения трудовой деятельности размер выплат увеличится.

Пенсионный фонд России (ПФР) уточнил порядок формирования пенсии у россиян.

Так, социальная пенсия по старости назначается гражданам России, достигшим пенсионного возраста, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ не менее 15 лет, в случае если они прекратили трудовую деятельность. Если же граждане продолжают работать и подлежат обязательному пенсионному страхованию, им социальная пенсия не назначается.

В то же время работающие пенсионеры могут получать страховую пенсию.

Ранее в СМИ появилась информация, что Минтруд намерен отменить социальную пенсию по старости работающим пенсионерам. Соответствующий проект приказа Минтруда был размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

В самом ведомстве уточнили, что ничего нового в документе нет — там лишь уточняются формальные процедуры.

«Это действующая много лет норма, которая закреплена в федеральном законе о пенсиях по государственному обеспечению — пункт 5 статьи 11 166-ФЗ», — пояснили ТАСС в пресс-службе ПФР.

В настоящее время в России социальную пенсию назначают людям, которым не хватило страхового стажа или баллов для назначения страховой пенсии. Ее начинают выплачивать через пять лет после наступления пенсионного возраста, однако лишь в том случае, если человек уже не работает. Если же после назначения социальной пенсии гражданин трудоустроился, то выплата социальной пенсии ему приостанавливается.

В приказе Минтруда уточняется, что происходить это должно с первого числа месяца, следующего за тем, в котором пенсионер вышел на работу. После увольнения человека данная выплата возобновляется также с первого числа месяца, следующего за тем, в котором поданы заявление об уходе и документы, подтверждающие факт увольнения. В приказе отмечается, что люди, признанные банкротами, не лишаются права на пенсию.

При этом страховую пенсию по старости работающие пенсионеры также продолжают получать. И эти выплаты прекратить им никто не предлагал.

Сейчас средний размер социальной пенсии составляет чуть более 9 тыс. рублей. По данным ПФР, в России ее получателями являются около 3,2 млн человек.

При этом размер страховой пенсии, которую получает большинство россиян, составляет в среднем 14 075 руб. для неработающих россиян, те, кто продолжают трудовую деятельность, получают на 1,1 тыс. руб. меньше — 13,3 тысячи рублей. После увольнения их выплаты индексируются.

Согласно пенсионной реформе РФ, предусматривающей поэтапное повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а женщин — до 60, размер страховой пенсии будет индексироваться в среднем на тысячу рублей в год. При этом затронет это неработающих пенсионеров. Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отмечал, что менять подход к работающим пенсионерам нецелесообразно.

«Мы видим, что работающие пенсионеры имеют более высокие темпы роста оплаты труда по сравнению с нашими прогнозами. Поэтому мы говорили о том, что мы будем рассматривать этот вопрос в контексте изменения пенсионного законодательства», — отметил Силуанов, выступая в Совете Федерации

До 2016 года пенсии работающих россиян индексировались наравне с остальными выплатами, однако позднее повышение довольствия для этой категории граждан было отменено из-за тяжелой экономической ситуации. При прекращении трудовой деятельности стоимость пенсионного коэффициента увеличивается на все пропущенные индексации.

«Что касается работающих пенсионеров, то у них ежегодно с 1 августа проводится перерасчет размера пенсии, то есть изменение размера страховой пенсии в связи с наличием у пенсионера дополнительного заработка, с которого начислены (уплачены) страховые взносы», — пояснили в ведомстве.

В 2017 году такой перерасчет пенсии коснулся 11,8 млн пенсионеров. Для них выплаты в среднем увеличились на 168,8 рублей. Годом ранее повышенные пенсии получили 12,9 млн пенсионеров. Рост пенсий составил после перерасчета 149,8 рубля, отмечалось в материалах Пенсионного фонда России.