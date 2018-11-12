Названы регионы России с самой невыгодной ипотекой

Средняя переплата по взятому в России ипотечному кредиту составляет 27,38 процента. Такая информация содержится в материалах аналитиков компании «ФинЭкспертиза» (есть в редакции «Ленты.ру» ).

В отдельных регионах размер переплаты значительно превышает средний по стране показатель, отмечают аналитики компании. Так, жители Приморского края в среднем переплачивают за ипотеку 49,65 процента от взятой суммы. В Нижегородской области и Республике Чечня показатели находятся на уровне 44,17 и 43,07 процента соответственно.

Такой разброс в компании объясняют разницей в размере средневзвешенной ставки в регионах, а также в длительности срока, за который жители того или иного субъекта федерации могут самостоятельно накопить на жилье.

«Существует ряд факторов, которые могут дополнительно повлиять на увеличение итогового размера выплат по ипотеке — например, необходимость страхования жилья, — отмечается в материалах "ФинЭкспертизы". — Среди факторов, снижающих стоимость ипотеки — покупка у аккредитованного застройщика, использование электронной регистрации сделки и налоговый вычет».

В конце октября эксперты «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ) подсчитали, что по итогам третьего квартала 2018 года средний чек по взятой россиянами ипотеке составил два миллиона рублей. Таким образом, к аналогичному периоду 2017-го показатель вырос на десять процентов.