Шесть миллионов россиян оказались невыездными

Названо число невыездных россиян из-за долгов

Число россиян, которым закрыт выезд из страны из-за долгов, за год выросло на 62% и достигло 6 млн человек. Об этом, как передает «Интерфакс», рассказал глава Федеральной службы судебным приставов (ФССП) Дмитрий Аристов , выступая на совещании Комитета Госдумы по безопасности.

Временное ограничение на выезд из страны, по словам Аристова, заставило должников по алиментам погасить задолженности в размере 5 млрд рублей, а ограничение в пользовании специальным правом управления автомобилями принесло в бюджет более двух миллиардов рублей.

«Общая сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями по исполнительным производствам, увеличилась на 18 млрд рублей и составила в целом 485 млрд рублей. В консолидированный бюджет РФ перечислено 177 млрд рублей», — сказал Аристов.

Ранее в ФССП подсчитали, что россияне в общей сложности задолжали 3,8 млрд рублей.