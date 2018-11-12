Шесть миллионов россиян оказались невыездными

Число россиян, которым закрыт выезд из страны из-за долгов, за год выросло на 62% и достигло 6 млн человек. Об этом, как передает «Интерфакс», рассказал глава Федеральной службы судебным приставов (ФССП) Дмитрий Аристов, выступая на совещании Комитета Госдумы по безопасности.
Временное ограничение на выезд из страны, по словам Аристова, заставило должников по алиментам погасить задолженности в размере 5 млрд рублей, а ограничение в пользовании специальным правом управления автомобилями принесло в бюджет более двух миллиардов рублей.
«Общая сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями по исполнительным производствам, увеличилась на 18 млрд рублей и составила в целом 485 млрд рублей. В консолидированный бюджет РФ перечислено 177 млрд рублей», — сказал Аристов.
Ранее в ФССП подсчитали, что россияне в общей сложности задолжали 3,8 млрд рублей.