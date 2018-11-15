Госдума приняла законы о самозанятых

Госдума приняла закон о налоге для самозанятых

Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, вводящий налог для самозанятых россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Документ устанавливает сбор в четыре процента для самозанятых граждан, оказывающих услуги физлицам, а для тех, кто работает с юрлицами, ставка налога составит шесть процентов.

Закон будет применяться в экспериментальном режиме в 2019-2028 годах. Эксперимент будет проходить в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Нововведение коснется граждан, которые получают доход от своей деятельности, но не имеют работодателя и не нанимают сотрудников. Эксперимент распространится на самозанятых граждан, чей доход составляет не более 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 миллиона рублей в год.

Платить налог нужно будет ежемесячно. Переход на новый режим станет добровольным, его можно будет оформить через мобильное приложение «Мой налог». Перешедших на новый налог освободят от уплаты НДФЛ и НДС (за исключением товаров, ввозимых из-за границы).

Пенсионные взносы самозанятые смогут добровольно платить в Пенсионный фонд. Без взносов они будут получать минимальную социальную пенсию.

Самозанятых россиян, которые выберут новый налог, за сокрытие дохода ждет штраф в 20 процентов от выручки, а за повторное нарушение в течение шести месяцев — в размере всей выручки.