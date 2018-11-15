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Госдума приняла законы о самозанятых
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Госдума приняла закон о налоге для самозанятых 

Рамблер + ещё 28 4 часа назад
Фото: ТАСС
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, вводящий налог для самозанятых россиян. Об этом сообщает ТАСС.
Документ устанавливает сбор в четыре процента для самозанятых граждан, оказывающих услуги физлицам, а для тех, кто работает с юрлицами, ставка налога составит шесть процентов.
Закон будет применяться в экспериментальном режиме в 2019-2028 годах. Эксперимент будет проходить в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.
Нововведение коснется граждан, которые получают доход от своей деятельности, но не имеют работодателя и не нанимают сотрудников. Эксперимент распространится на самозанятых граждан, чей доход составляет не более 200 тысяч рублей в месяц или 2,4 миллиона рублей в год.
Платить налог нужно будет ежемесячно. Переход на новый режим станет добровольным, его можно будет оформить через мобильное приложение «Мой налог». Перешедших на новый налог освободят от уплаты НДФЛ и НДС (за исключением товаров, ввозимых из-за границы).
Пенсионные взносы самозанятые смогут добровольно платить в Пенсионный фонд. Без взносов они будут получать минимальную социальную пенсию.
Самозанятых россиян, которые выберут новый налог, за сокрытие дохода ждет штраф в 20 процентов от выручки, а за повторное нарушение в течение шести месяцев — в размере всей выручки.
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