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Россиянам повысят зарплаты
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Работодатели планируют поднять зарплаты россиянам 

Рамблер + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В конце 2018-го — начале 2019 года большинство российских компаний повысят зарплаты сотрудникам, и в итоге рост зарплат составит шесть процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Ernst&Young.
О планах поднять зарплаты заявили в 80 процентах организаций, участвовавших в исследовании. За период с мая 2018-го по апрель 2019-го зарплаты покажут рост в среднем на шесть процентов.
При этом девять процентов компаний до конца 2018 года намерены сократить число сотрудников в среднем на 14 процентов. 35 процентов организаций планируют увеличить численность персонала на 11 процентов.
В 48 процентах случаев зарплату в российских компаниях поднимают индивидуально, а процент увеличения для всех сразу устанавливают только 15 процентов предприятий. Еще 92 процента компаний премируют или планируют начислять премии сотрудникам.
В исследовании Ernst&Young приняли участие 204 компании, предоставившие данные более чем по 700 предприятиям.
Наиболее активно зарплаты поднимают в регионах с экономическим ростом — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в Краснодарском крае.
Опрошенные изданием эксперты назвали шесть процентов ощутимой прибавкой, которую может обесценить растущая инфляция. Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал пояснил, что рост на шесть процентов покроет только общую инфляцию. Он подчеркнул, что на стоимость услуг и товаров, в особенности продуктов, влияют также цены на бензин.
С мая 2017-го по апрель 2018 года зарплаты в российских компаниях выросли в среднем на 6,2 процента.
«Российская газета» писала, что россияне с самыми высокими зарплатами работают на севере страны и в Москве. Они занимают должности в сфере воздушного или космического транспорта. Работники этих сфер получают по 161,7 тысячи рублей в месяц в среднем.
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