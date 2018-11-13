Россиянам повысят зарплаты

Работодатели планируют поднять зарплаты россиянам

В конце 2018-го — начале 2019 года большинство российских компаний повысят зарплаты сотрудникам, и в итоге рост зарплат составит шесть процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Ernst&Young.

О планах поднять зарплаты заявили в 80 процентах организаций, участвовавших в исследовании. За период с мая 2018-го по апрель 2019-го зарплаты покажут рост в среднем на шесть процентов.

При этом девять процентов компаний до конца 2018 года намерены сократить число сотрудников в среднем на 14 процентов. 35 процентов организаций планируют увеличить численность персонала на 11 процентов.

В 48 процентах случаев зарплату в российских компаниях поднимают индивидуально, а процент увеличения для всех сразу устанавливают только 15 процентов предприятий. Еще 92 процента компаний премируют или планируют начислять премии сотрудникам.

В исследовании Ernst&Young приняли участие 204 компании, предоставившие данные более чем по 700 предприятиям.

Наиболее активно зарплаты поднимают в регионах с экономическим ростом — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в Краснодарском крае.

Опрошенные изданием эксперты назвали шесть процентов ощутимой прибавкой, которую может обесценить растущая инфляция. Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал пояснил, что рост на шесть процентов покроет только общую инфляцию. Он подчеркнул, что на стоимость услуг и товаров, в особенности продуктов, влияют также цены на бензин.

С мая 2017-го по апрель 2018 года зарплаты в российских компаниях выросли в среднем на 6,2 процента.