Банки заставят оповещать должников о коллекторах

«Известия»: в Госдуме предлагают уведомлять должников о привлечении коллекторов по sms

Депутаты предлагают обязать банки и микрофинансовые организации с помощью sms и электронной почты уведомлять должников к привлечении к возвращению задолженности профессиональных взыскателей. Соответствующие поправки разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета Анатолия Аксакова

Сейчас кредиторы оповещают заемщиков о привлечении коллекторов заказным письмом. Такой способ, по словам Аксакова, не всегда эффективен — иногда люди не знают о привлечении коллекторов, которые уже приступили к своей работе.

Как сообщает газета, в Сбербанке ВТБ и Почта Банке поддержали нововведение. По мнению банков, способ оповещения по sms и электронной почте будет способствовать более оперативному уведомлению заемщиков.

Отмечается, что по действующему законодательству взыскатели не могут беспокоить граждан в период с 22:00 до 8:00 в будни и с 21:00 до 9:00 в выходные, а встреч с должниками не должно быть более двух в неделю.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2018 года сумма штрафов, назначенных за нарушения в ходе коллекторской деятельности (по сбору просроченной задолженности), составила 23,5 млн рублей. При этом за первые шесть месяцев в Федеральную службу судебных приставов поступило 9,5 тыс. (в первой половине 2017 года — 5,1 тыс.) обращений граждан по вопросам восстановления нарушенных прав, а также в связи с разъяснениями законодательства в сфере взыскания просроченной задолженности.