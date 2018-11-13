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Средний чек россиян возобновил снижение
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Средний чек россиян за поход в магазин в октябре возобновил снижение — «Ромир» 

Прайм + ещё 1 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Средний чек жителя России за один поход в магазин в октябре 2018 года уменьшился на 2,7%, или на 14 рублей по сравнению с сентябрем и составил 505 рублей, снижение произошло после роста показателя в сентябре, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Индекс среднего чека после сентябрьского скачка вверх в октябре снова показал отрицательную динамику. За месяц средний чек сократился на 2,7%, опустившись до отметки в 505 рублей. В разрезе года тренд на снижение величины чека сохранился. По сравнению с октябрем прошлого года (год назад он равнялся 532 рублям) средний чек потерял 5,1%", — говорится в исследовании.
Увеличение показателя в сентябре наблюдалось после пяти месяцев снижения.
В сентябре средний чек уменьшился во всех федеральных округах, кроме Уральского — там он вырос по сравнению с сентябрем на 3,2% (до 489 рублей). В Центральной России чек снизился на 5,1% (до 595 рублей), в Сибири — на 2,8% (до 411 рублей), в Поволжье — на 1,9% (до 422 рублей), в Северо-Западном федеральном округе — на 1,2% (до 574 рублей).
На Дальнем Востоке средний чек уменьшился на 0,9% (до 461 рубля), на Юге страны — на 0,4% (до 502 рублей). В Москве средний чек снизился на 3,5% по сравнению с сентябрем, до 695 рублей (в годовом выражении — на 0,4%), в Санкт-Петербурге — на 3,7%, до 643 рублей (в годовом выражении он сократился на 5,4%).
Средний чек в гипермаркетах РФ в октябре по сравнению с сентябрем снизился на 3,2% (по сравнению с октябрем 2017 года — на 7,4%). В супермаркетах чек уменьшился на 2,7% (в годовом выражении — на 5,5%), в дискаунтерах — на 1,8% (в годовом выражении — на 9,8%). В небольших магазинах традиционной торговли показатель по сравнению с сентябрем не изменился (в годовом выражении он снизился на 7,5%).
Исследование "Ромира" основано на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысячи домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.
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