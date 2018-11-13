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«Зависшие» вклады россиян хотят передать в бюджет
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Невостребованные вклады россиян хотят передать в бюджет 

Рамблер + ещё 1 48 минут назад
Деньги со вкладов «спящих» россиян, то есть те, что не были ими востребованы, могут достаться государству. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Анатолий Аксаков.
По словам главы думского комитета по финрынку, он и его коллеги по нижней палате парламента в настоящее время изучают возможность того, что деньги с невостребованных вкладов, а также средства «никак не проявляющих» себя участников акционерных обществ, то есть не получающих дивиденды, могут быть переданы в бюджет.
Аксаков оценил количество денег, «зависших» на счетах «спящих» россиян, в миллиарды рублей.
«Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — объяснил он.
По словам Аксакова, сейчас депутаты лишь изучают соответствующие предложения, однако уже в 2019 году намереваются «плотно заняться» механизмом передачи таких денег бюджету.
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