«Зависшие» вклады россиян хотят передать в бюджет

Невостребованные вклады россиян хотят передать в бюджет

По словам главы думского комитета по финрынку, он и его коллеги по нижней палате парламента в настоящее время изучают возможность того, что деньги с невостребованных вкладов, а также средства «никак не проявляющих» себя участников акционерных обществ, то есть не получающих дивиденды, могут быть переданы в бюджет.

Аксаков оценил количество денег, «зависших» на счетах «спящих» россиян, в миллиарды рублей.

«Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — объяснил он.

По словам Аксакова, сейчас депутаты лишь изучают соответствующие предложения, однако уже в 2019 году намереваются «плотно заняться» механизмом передачи таких денег бюджету.