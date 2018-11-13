Россиянам рассказали, какие вклады заберет государство

Ничейные деньги: какие вклады заберет государство

Госдума в следующем году может принять закон об изъятии невостребованных банковских вкладов и ценных бумаг в пользу государства. Возможно, для этого будет создан специализированный фонд. Речь идет о миллиардах рублей. Сейчас, если депозит не востребован наследниками, то он остается у банка.

У российских властей уже есть оформленные и просчитанные инициативы по изъятию в пользу государства невостребованных банковских вкладов. Об этом агентству РИА «Новости» сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Есть предложения оформленные, уже и просчитанные. В следующем году плотно займемся, сейчас завершим, что у нас накопилось… Надо со всеми поработать, но, скорее всего, инициатива будет исходить от депутатов», — заявил он.

Депутат назвал дискуссионным вопрос о том, нужно ли создавать специальный государственный фонд, в котором будут аккумулироваться «спящие» средства.

Кроме того, по его словам, «данная участь может коснуться средств номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют, соответственно не получают дивиденды».

«Суть заключается в том, чтобы определиться с этими ресурсами», — говорит он.

По словам Аксакова, речь идет о миллиардах рублей.

Эти деньги лежат на банковских вкладах, но их владельцы не подают признаков жизни, а родственники или наследники не обращались за этими средствами.

В других странах невостребованные вклады не остаются навсегда у банков, их судьбой часто также распоряжается государство.

Например, во Франции по закону невостребованными считаются вклады, операции по которым не фиксируются в течение 10 лет, а также спустя три года после смерти владельца вклада. Эти деньги переводятся в государственную депозитную кассу CDC.

По итогам 2016 года французские власти выявили €3,7 млрд невостребованных банковских вкладов и страховых контрактов, сообщала газета Le Figaro

Наследники, особенно когда это не близкие родственники, часто сталкиваются со сложностями в поиске и получении вкладов.

Как правило, они ищут вклады исходя из того, что им известно от наследодателя, пояснял ранее «Газете.Ru» юрист правового департамента HEADS Consulting Игорь Валуев.

Если документов нет, то искать деньги они будут через нотариуса. Он выдает отдельное свидетельство о праве на наследство на счета и вклады. Однако каждое свидетельство от нотариуса стоит около 1000 рублей, поэтому наследники отправляют их не во все банки.

Если же деньги со вклада наследником так и не будут востребованы, то они останутся у банка.

Как пояснили в банке «Хоум Кредит» , если условиями вклада не предусмотрена пролонгация, то денежные средства поступают на счет «до востребования», где и хранятся.

По словам же Олега Галеева, директора департамента продуктов и банковских технологий » Росгосстрах банка », вклад, открытый в банке на определенное лицо, может быть автоматически пролонгирован до тех пор, пока он действует.

«Банк в любой момент может внести изменения в свою продуктовую линейку по вкладам. В случае если на момент окончания вклада такого вклада уже нет в линейке банка, то он автоматически пролонгирован быть соответственно не может, и тогда вся сумма вклада с процентами переходит на расчетный счет», — отмечал он.

Банкир отмечал, что в случае, если денежные средства не востребуются, то это означает, что они лежат без движения. Далее все зависит от тарифов банка, согласно которым может списываться ежемесячная комиссия за обслуживание счета, по которому не производятся операции более трех месяцев.

Сумма вклада с процентами может быть востребована наследниками или будет находиться на расчетном счете сколько угодно, а в случае наличия ежемесячных комиссий — до тех пор, пока не обнулится.

При этом с получением вкладов у граждан, признанных судом недееспособными, проблем возникнуть не должно. В таком случае право распоряжения депозитом переходит к его опекуну, поясняет Юрий Степанов , финансовый директор юридической компании BMS Law Firm.

«Если лицо признается судом недееспособным, то оно им считается с даты принятия решения. Все сделки, совершенные им до вынесения судом решения, обычно остаются в силе. Однако оспорить их можно на основании того, что гражданин не понимал значения своих действий и не мог ими руководить в конкретный момент времени — например, в момент заключения договора о вкладе в банке», — объяснял Игорь Валуев.

По данным Банка России, общая сумма вкладов граждан на рублевых и валютных счетах составила на 1 октября этого года 27,04 трлн руб.