Правительство утвердило график повышения тарифов ЖКХ

Премьер-министр правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об особенностях индексации платы за ЖКХ в 2019 году. Об этом сообщается на сайте правительства.

Как подчеркивается в сообщении, двухэтапная индексация тарифов на услуги ЖКХ направлена на то, чтобы несмотря на повышение ставки НДС с 1 января 2019 года, общее годовое повышение тарифов не превысило обычный уровень.

Так, с 1 января 2019 года тарифы вырастут на 1,7%, а с 1 июля 2019 года дополнительно на 2,4% к январю 2019 года. Фактически это означает суммирование индексов такой платы, отмечается в сообщении правительства. В последние годы тарифы на коммунальные услуги индексировались раз в год — только с 1 июля. Удорожание в среднем составляло 4%.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.