Назван самый надежный способ найти работу

Россияне в ходе опроса назвали самый надежный способ найти работу

65% россиян уверены в наибольшей надежности поиска работы при помощи личных связей. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют результаты опроса исследовательского холдинга «Ромир».

Также опрос показал, что через социальные сети работу ищут больше граждан, чем через службы занятости — 24% против 18%.

При этом 60% респондентов сообщили, что не меняли работу уже пять лет. В течение последних 12 месяцев это делали лишь 10% россиян.

В «Ромире» отметили, что большинство все-таки сменивших место работы граждан — молодежь и те, кто зарабатывает меньше 10 тысяч рублей на человека в семье.

Наконец, исследование холдинга показало, что в 2018 году россияне с чуть большей готовностью сменили бы место жительства ради работы, чем в 2017-м. Готовность переехать в другой регион в этом году выразили 18% опрошенных, в другую страну — 5%.