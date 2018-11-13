Ещё
В Сбербанке отреагировали на идею изымать вклады россиян
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.66
$
67.88
76.46
76.50
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.30
76.50
Индексы и котировки Brent
65.89
–1.57 Золото
1201.30
+0.01 РТС
1100.05
–0.93
Динамика валют
EUR / USD
13.11
1.1256
–0.0090
30.10
1.1345
12.11
07.11
02.11

Греф оценил идею передавать в бюджет невостребованные вклады 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Глава Сбербанка Герман Греф ответил на предложение передавать в бюджет невостребованные вклады россиян.
Как передает ТАСС, Греф сравнил инициативу с изобретением велосипеда.
«Есть действующие нормы законодательства о том, что происходит с невостребованным имуществом. Все это регулируется Гражданским кодексом. Я боюсь, что как бы не изобретался велосипед просто. Есть понятие бесхозяйного имущества, определенное количество лет это имущество должно быть без хозяев, в законе определен дальнейший его трек в Гражданском кодексе, я не думаю, что нужно что-то новое изобретать, это всю жизнь было, есть», — сказал глава Сбербанка.
Россиянам рассказали, какие вклады заберет государство
Об инициативе передавать невостребованные вклады в бюджет ранее рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, «забытые» вклады также предлагается перечислять на благотворительность или в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для последующих выплат вкладчикам, пострадавшим от разорившихся банков.
Комментарии134
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Одумайтесь, вам отключат газ255
РФ может бойкотировать Всемирный экономический форум379
Нефть достигла критической отметки52
На Украине начинается коммунальная катастрофа1418
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару142
Видео
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
00:59
Нефть достигла критической отметки
Рынки Экономика
03:13
Одумайтесь, вам отключат газ
Экономика
03:03
РФ может бойкотировать Всемирный экономический форум
Экономика В мире
03:13
Украина наносит новый удар по «Северному потоку»
Экономика
00:38
На Украине начинается коммунальная катастрофа
Экономика Статьи
01:24
Россиянам рассказали, какие вклады заберет государство
Личный счет Статьи
10:12
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки
02:37
Деньги пенсионеров пересчитали
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение