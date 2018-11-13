В Сбербанке отреагировали на идею изымать вклады россиян

Глава Сбербанка Герман Греф ответил на предложение передавать в бюджет невостребованные вклады россиян.
Как передает ТАСС, Греф сравнил инициативу с изобретением велосипеда.
«Есть действующие нормы законодательства о том, что происходит с невостребованным имуществом. Все это регулируется Гражданским кодексом. Я боюсь, что как бы не изобретался велосипед просто. Есть понятие бесхозяйного имущества, определенное количество лет это имущество должно быть без хозяев, в законе определен дальнейший его трек в Гражданском кодексе, я не думаю, что нужно что-то новое изобретать, это всю жизнь было, есть», — сказал глава Сбербанка.
Об инициативе передавать невостребованные вклады в бюджет ранее рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, «забытые» вклады также предлагается перечислять на благотворительность или в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) для последующих выплат вкладчикам, пострадавшим от разорившихся банков.