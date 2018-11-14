Россияне обновили рекорд по размеру ипотеки

В третьем квартале 2018 года российские граждане поставили новый рекорд «среднего чека» по ипотеке, показатель вырос на 2,3% в сравнении со вторым кварталом этого же года — до 2,25 млн рублей, свидетельствуют результаты исследования бюро кредитных историй «Эквифакс».

Эксперты отметили, что число выданных ипотечных кредитов несколько уменьшилось — 139 тыс. в третьем квартале против 142 тыс. во втором, передает РИА «Новости»

В общей сложности объем выдач ипотеки по итогам девяти месяцев этого года почти сравнялся с выдачами за весь прошлый год: 850 млрд рублей и 853 млрд рублей соответственно. За третий квартал было выдано 312,5 млрд рублей, что больше показателя за аналогичный период 2017 года в 1,5 раза.

Авторы исследования отмечают, что доли мужчин и женщин среди ипотечных заемщиков примерно сопоставимы, при этом больше половины таких кредитов выплачивают люди в возрасте 27-36 лет.