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Злостный неплательщик отсудил у коммунальщиков 700 тысяч
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Неплательщик отсудил у коммунальщиков 700 тыс. рублей 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Житель свердловского села Щелкун Михаил Неуймин десять лет подряд не платил за услуги ЖКХ и в итоге отсудил у управляющей компании 720 тысяч рублей. Об этом пишет «Коммерсант».
По словам Неуймина, он отказался платить, так как коммунальщики не выполняли свои обязательства и довели его жилье до образования ледяных сталактитов. Мужчина рассказал, что он попал в замкнутый круг: управляющая компания отказывалась что-либо чинить, пока он не начнет платить.
Однажды его зарплату за два месяца заблокировали, и Неуймин решил обратиться в суд.
«Коммерсант» назвал решение суда «юридическим чудом»: обычно суды даже не принимают обращения, если собственник является злостным неплательщиком. Однако газета обратила внимание на «существенный нюанс» в деле Неуймина. Его жене удалось дозвониться до приемной президента Владимира Путина и пожаловаться на жизнь в ледяной квартире.
Исполнительный директор Гильдии управляющих компаний в сфере ЖКХ Вера Москвина рассказала газете, что выиграть суд у коммунальщиков легко, если собственник может собрать доказательства их неправоты.
Члена комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин отметил, что в Москве такие дела в большинстве случаев выигрывают госмонополисты, а не граждане.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что коллекторские агентства хотят более активно заниматься взысканием долгов россиян за «коммуналку». Сейчас коллекторы получают от поставщиков услуг ЖКХ не более пяти процентов от общей задолженности населения.
По данным издания, долги россиян за коммунальные услуги превышают 500 миллиардов рублей.
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