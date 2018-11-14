Коллекторы раскрыли методы взыскания долгов по ЖКХ

Коллекторы рассказали, как будут собирать долги по ЖКХ

Член совета НАПКА рассказал на пресс-конференции НСН, как работают профессионалы.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) предложила передавать долги по ЖКХ коллекторам. Для этих целей НАПКА планирует к началу следующего года разработать стандарты по отбору и эффективности коллекторских агентств для поставщиков услуг ЖКХ.

Член совета НАПКА, руководитель Комитета по агентскому бизнесу Виктор Семендуев рассказал на пресс-конференции НСН о методах взыскания долгов с неплательщиков.

«Мы подписываем агентский договор, допустим, с управляющей компанией. Просто так мы не можем взять должника в работу никаким образом. Нам выдают информацию, что такой-то в такой-то квартире должен такую-то сумму. Мы после этого пишем письмо человеку, который должен, чтобы проинформировать его, что по агентскому договору такой-то должник принят в работу таким-то коллекторским агентством, и за такой-то период времени у него такая-то задолженность перед такой-то организацией», — рассказал Семендуев.

После этого коллекторы могут звонить должнику, но по закону, звонить можно не больше одного раза в день и не больше двух раз в неделю, отметил Семендуев. При этом телефонные разговоры должны записываться, а оператор коллекторского агентства должен полностью представиться настоящим именем, полностью назвать свою компанию и объяснить на основании чего он взыскивает какую-то задолженность. Дальнейшая работа коллекторов выстраивается в зависимости от того, что говорит человек.

«Если человек не согласен с долгом и присылает квитанцию об оплате, мы связываемся с заказчиком и с ЖКХ-компанией. Если человек говорит, что не хочет платить и вы все мерзавцы, то это другой вопрос, мы говорим о том, что возможно будет суд. Если должник заплатил, то все нормально. Если должник не заплатил, то, в общем и целом, ничего такого космически страшного не происходит», — рассказал член совета НАПКА.

Как правило, коллекторским агентствам дается от 3 до 6 месяцев на взыскание долга с неплательщика, добавил Семендуев. Однако срок может быть увеличен в случае, если должник готов оплатить задолженность рассрочкой, и на это соглашается заказчик.

Также спикер отметил, что законом не запрещено выезжать к должнику по адресу проживания, просто некоторые компании пользуются этим способом, а другие — нет. Если же коллекторы решили выехать по адресу, по закону, у них должны быть камеры и все происходящее должно записываться, а затем храниться. Член совета НАПКА подчеркнул, что психологическое давление на должников законом запрещено, но получается, что это относится только к профессиональным компаниям с лицензиями. Именно поэтому, считает Семендуев, необходимо регламентировать сферу взыскания долгов ЖКХ коллекторами.

«Коль скоро есть должники, надо же с них взыскивать. Никто ничего не будет прощать. Это реалии современного мира. Но коль скоро никто не будет прощать, пускай взысканием занимаются профессионалы. И мы готовы подготовить все эти стандарты, опубликовать», — сказал он.

Ранее Семендуев выразил готовность работать в этом направлении вместе с Общественной палатой РФ

Напомним, в пресс-центре НСН прошла пресс-конференция, посвященная инициативе о передаче сбора долгов по ЖКХ коллекторами.