Россияне перевели за рубеж рекордную сумму

Россияне перевели за рубеж рекордные $2,7 млрд

Объём переводов денег россиянами за рубеж через платёжные системы увеличился до рекордных $2,7 млрд по итогам третьего квартала 2018 года. Такие данные приводятся в материалах Центробанка

Основной поток денег идёт, по понятным причинам, в страны СНГ, он составляет $2,2 млрд, В страны дальнего зарубежья граждане направили почти $0,5 млрд

В то же время средняя сумма переводов в далёкие страны практически вдвое больше, чем отравления в СНГ, и составляет $945 против $445.

По данным ЦБ РФ январе-октябре текущего года чистый отток капитала из России увеличился втрое по отношению к показателю прошлого года за аналогичный период. Согласно предварительным данным Банка России, он составил $42,2 млрд