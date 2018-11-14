Ещё
Россияне перевели за рубеж рекордную сумму
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.45
76.10
76.24
Прогноз
19.11 – 26.11
$
67.50
77.00
Индексы и котировки Brent
66.18
–0.21 Золото
1201.71
+0.06 РТС
1111.35
+0.63
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.1292
–0.0019
31.10
1.1311
13.11
08.11
04.11

Россияне перевели за рубеж рекордные $2,7 млрд 

News.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Объём переводов денег россиянами за рубеж через платёжные системы увеличился до рекордных $2,7 млрд по итогам третьего квартала 2018 года. Такие данные приводятся в материалах Центробанка.
Основной поток денег идёт, по понятным причинам, в страны СНГ, он составляет $2,2 млрд, В страны дальнего зарубежья граждане направили почти $0,5 млрд
В то же время средняя сумма переводов в далёкие страны практически вдвое больше, чем отравления в СНГ, и составляет $945 против $445.
По данным ЦБ РФ январе-октябре текущего года чистый отток капитала из России увеличился втрое по отношению к показателю прошлого года за аналогичный период. Согласно предварительным данным Банка России, он составил $42,2 млрд
News.ru: последние новости
Кабмин утвердил индексации тарифов ЖКУ на будущий год Как повышают зарплаты в российских компаниях «Забытые» вклады могут пойти на страховые выплаты
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вопреки санкциям: «Газпром» дотянется до Европы12
В России ускорился рост цен15
Стала известна реакция США на меры РФ по доллару150
Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ873
Россиянам повысят зарплаты36
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
01:24
В Сбербанке отреагировали на идею изымать вклады россиян
Личный счет
01:38
В России ускорился рост цен
Рынки Экономика
01:52
Америка расшатала нефтяной рынок
Экономика Статьи
02:54
Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола
Рынки Экономика
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
00:26
Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
00:59
Цена на нефть рухнула
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение