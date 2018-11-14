Ещё
Объяснена любовь россиян к подделкам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.40
$
67.50
76.05
76.34
Прогноз
19.11 – 26.11
$
69.00
77.00
Индексы и котировки Brent
66.05
–0.65 Золото
1202.45
+0.05 РТС
1117.26
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
14.11
1.1309
–0.0002
31.10
1.1311
13.11
08.11
04.11

Объяснена любовь россиян к подделкам 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Юрий Стрелец / «Коммерсантъ»
В Минпромторге провели исследование, в ходе которого выяснилось, что 42 процента россиян сознательно покупают контрафактную продукцию из-за ее дешевизны. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, чаще всего приобретаются нелегальные товары легкой промышленности (23 процента), продукты (21 процент) и фармацевтические препараты (10 процентов).
«К сожалению, не всегда потребитель понимает, что он приобретает, что ему предлагают, кто это произвел, в каких условиях это произведено, соблюдены ли были требования технических регламентов по безопасности, как минимум — базовые, из чего состоит этот товар, из чего он сделан», — отметил чиновник.
По данным компании BrandMonitor, почти 70 процентов продавцов по всей России торгуют контрафактными товарами. Большинство из них уверены, что их поддельный товар хорошего качества, а некоторые считают, что он даже лучше оригинала.
Последние новости
Россиян предупредили о сокращении зарплат Министр обороны Израиля отказался сдаваться и ушел в отставку США придержат санкции против России
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отдайте $3 млрд: Москва простит Киев в последний раз114
Россия нашла союзника против санкций США17
Россиян предупредили о сокращении зарплат365
Чубайс вступился за ущемленных миллиардеров из РФ93
«Газпрому» грозит многомиллиардный штраф4
Видео
01:05
Лукашенко надеется уйти от России морем
Экономика Статьи
03:01
Большинство банкоматов признаны уязвимыми
Личный счет
00:27
Россиян предупредили о сокращении зарплат
Компании Личный счет
01:24
В Сбербанке отреагировали на идею изымать вклады россиян
Личный счет
01:38
В России ускорился рост цен
Рынки Экономика
01:52
Америка расшатала нефтяной рынок
Экономика Статьи
02:54
Курс доллара изменит стоимость новогоднего стола
Рынки Экономика
03:26
Курица резко подорожала
Экономика В мире
10:28
Путин впервые прокомментировал рост цен на бензин
Экономика Политика
00:26
Медведев утвердил повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение