Мясо и сосиски обложат налогом

На красное мясо и сосиски предложили ввести налог

Ученые из Оксфордского университета предложили ввести в ряде стран мира налог на красное мясо и сосиски. По их мнению, такая мера поможет национальным бюджетам сократить расходы на здравоохранение, спасти сотни тысяч людей и улучшить экологию, пишет в среду британская газета The Guardian

Исследование основывается на данных Всемирной организации здравоохранения , которая в 2015 году признала переработанное красное мясо причиной развития рака толстого кишечника. Специалисты также назвали потребление мясных изделий причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.

Оксфордские ученые рассчитали на 2020 год оптимальные налоговые ставки для 149 государств мира. По данным специалистов, в ближайший год медицинские расходы этих стран из-за потребления мяса составят 285 миллиардов долларов. Специалисты считают, что в случае введения налога потребление обработанного мяса снизится на 16%, расходы на медуслуги — на 14% (или 41 миллиард долларов), а количество смертей — на 9% (222 тысячи человек).