Владельцев «Мира» призвали предохраняться

Владельцев платежных карт «Мир» призвали предохраняться

ЦБ России готовится к возможному введению санкций против национальной платежной системы «Мир». На эту карту по умолчанию поступаю зарплаты всех бюджетников страны.

«Мы бегаем и ищем пути для того, чтобы предохраниться, предусмотреть возможные способы защиты», заявила замначальника управления департамента национальной платежной системы ЦБ Светлана Ромашкина.

Платежная система «Мир» была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций возникли проблемы с международными платежными системами Visa и MasterCard.

Когда обсуждаются последствия санкций в отношении «Мира», надо четко разделять политическую и технологическую стороны, говорит эксперт по платежным системам Василий Кузнецов

Платежная система «Мир» уже показала свою стойкость к санкциям тем, что она успешно функционирует в Крыму, с банками которого не работают больше никакие платежные системы. Для бесперебойного функционирования карт «Мир» вообще не критично, если будут введены санкции против каких-то российских банков-эмитентов, потому что технологически этой системой управляют не отдельные банки, Национальная Система платежных карт (НСПК), — сказал он «Ридусу».

При гипотетическом (а при президенстве Дональда Трампа нет ничего гипотетического, что не могло бы стать реальностью) введении санкций в отношении «Мира» эта система станет «нерукопожатной» для ее американских аналогов Visa и MasterCard.

Технически это будет означать, что банкоматы и терминалы с наклейками этих систем откажутся признавать российскую карту законным средством платежа. Но для внутрироссийских трансакций владельцев карт «Мир» ничего не изменится.

Но даже при поездках за границу или при покупках в зарубежных онлайновых магазинах владельцы «Мира» все же смогут своими картами расплачиваться — правда, для этого эмитентам этих карт или НСПК придется немного потрудиться в интересах своих картодержателей.

Есть такое понятие co-badge. Это когда на карте одновременно размещены два логотипа: национальной платежной системы и международной. Например, в Китае выпущено около миллиарда карт национальной системы UnionPay; а те китайцы, которые часто ездят за рубеж, оформляют себе «кобейджевую» карту UnionPay/MasterCard, — рассказывает эксперт.

Аналог такого «кобрендинга» существует, например, в авиационной отрасли — все крупные авиакомпании входят в международные альянсы (SkyTeam, StarAlliance и т. д.), что позволяет пассажирам совершать пересадки между перевозчиками одного альянса как если бы они летели самолетами одной и той же авиакомпании.

В случае с карточным кобрендингом, технология позволяет делать так, что приемные терминалы в России будут считывать карту как принадлежащую к системе «Мир», а за пределами РФ — как принадлежащую к системе MasterCard или Visa.

И это не «читерство», а совершенно легальная практика, подчеркивает Кузнецов.

Ни Visa, ни MasterCard не заинтересованы в том, чтобы прерывать отношения с НСПК — потому что они этим потеряют весь российский рынок. Ведь весь трафик идет через нее, это хаб, который обслуживает все банковские трансакции на территории России. То есть отказ от работы с НСПК нанесет больше урона этим американским системам, чем российской, — полагает он.