ПФР назвал сроки получения льгот для предпенсионеров

Предпенсионеры получат льготы за пять лет до нового пенсионного возраста

За пять лет до выхода на пенсию граждане России вступают в предпенсионный возраст, в рамках которого законодательством предусмотрены льготы и меры социальной поддержки, сообщает Пенсионный фонд России

Новый пенсионный возраст будет постепенно повышаться до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. С 2019 года в России начнется переходный период — в первые четыре года возраст выхода на пенсию будет увеличиваться только на полгода в год. Затем повышение будет происходить по году в два года. Мягкую адаптацию должны обеспечить льготы.

Так, россияне смогут получить за пять лет до выхода на пенсию льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице, уточнили в ПФР.

"Например, в 2024 году, когда пенсионный возраст вырастет на три года и составит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет", — уточняется в сообщении.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Например, водители общественного городского транспорта могут выйти на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины), если у них есть необходимый спецстаж. Для них льготный период наступит с 45 лет и 50 лет соответственно. На льготы за пять лет до выхода на пенсию могу рассчитывать и те, для кого пенсионный возраст не меняется, например многодетные мамы с пятью детьми (выходят на пенсию в возрасте 50 лет).

"Исключением, на которое не будет распространяться правило пяти лет, станут налоговые льготы. Определяющим фактором для их получения станет достижение границ нынешнего пенсионного возраста. То есть для большинства россиян таким возрастом станет 55 или 60 лет в зависимости от пола", — указано в сообщении.

При этом после 1 января для граждан отпадет необходимость собирать дополнительные справки, подтверждающие право на приобретенные льготы: достаточно будет просто подать заявление, например, в Федеральную налоговую службу , где на тот момент уже будут храниться сведения от ПФР, переданные через СМЭВ.

Предпенсионеры или граждане предпенсионного возраста — новое понятие в законодательстве. Предпенсионный возраст исчисляется в течение пяти лет до выхода на пенсию по старости. Для защиты интересов людей предпенсионного возраста введена административная и уголовная ответственность за увольнение таких работников и за отказ в приеме на работу.