Дума продлила «заморозку» выплат по советским вкладам

Госдума продлила «заморозку» выплат по советским вкладам

Полная компенсация сбережений граждан, которые они поместили во вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года, откладывается по меньшей мере до 2021 года. Соответствующий законопроект, как сообщает ТАСС, Госдума приняла в окончательном чтении.

23 года назад Россия взяла на себя обязательство восстановить и обеспечить сохранность таких сбережений, переведя их в целевые долговые обязательства. Однако с 2003 года компенсация приостановлена.

Причиной этого является неспособность правительства полностью компенсировать объем средств, который в 2019 году составит уже 43,82 триллиона рублей.

Также кабмин все еще не разработал законы о порядке перевода вкладов и применении долгового рубля.

В середине октября думский комитет по финрынку рекомендовал коллегам принять законопроект о заморозке выплат, а правительству — принять необходимые законопроекты к лету 2019-го.