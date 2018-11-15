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Дума продлила «заморозку» выплат по советским вкладам
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Госдума продлила «заморозку» выплат по советским вкладам 

Рамблер 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Полная компенсация сбережений граждан, которые они поместили во вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года, откладывается по меньшей мере до 2021 года. Соответствующий законопроект, как сообщает ТАСС, Госдума приняла в окончательном чтении.
23 года назад Россия взяла на себя обязательство восстановить и обеспечить сохранность таких сбережений, переведя их в целевые долговые обязательства. Однако с 2003 года компенсация приостановлена.
Причиной этого является неспособность правительства полностью компенсировать объем средств, который в 2019 году составит уже 43,82 триллиона рублей.
Также кабмин все еще не разработал законы о порядке перевода вкладов и применении долгового рубля.
В середине октября думский комитет по финрынку рекомендовал коллегам принять законопроект о заморозке выплат, а правительству — принять необходимые законопроекты к лету 2019-го.
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