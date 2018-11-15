Эксперты сделали прогноз по росту ипотечных ставок

Эксперты предположили, насколько вырастут ставки по ипотеке

Российские банки повысят ставки по ипотеке в 2019 году на 1-3%. Об этом «Лайфу» заявили эксперты.

Два дня назад о вероятном росте ипотечных ставок в начале будущего года заявлял президент Сбербанка Герман Греф . По его словам, к этому может привести повышение Центробанком резервирования средств для займов с первоначальным взносом ниже 20%.

«Если это положение будет изменено, то ставки не изменятся или изменятся незначительно», — говорил Греф.

По мнению аналитика компании «Инком» Дмитрия Таганова, Сбербанк и другие кредитные организации могут повысить ставки лишь для одной категории клиентов — «проблемных», а именно тех, кто вносит маленький первоначальный взнос.

В свою очередь, гендиректор Aktivo Егор Клименко полагает, что рост ставок будет временным и продлится столько, сколько будет длиться «период нестабильности».

Клименко объяснил, что наблюдающийся в России «период нестабильности» характеризуется ослаблением рубля, ростом инфляционных ожиданий и вероятностью введения Западом новых санкций.