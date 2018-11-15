Цены на молоко могут рухнуть без «Меркурия»

Глава Роспотребнадзора заявил о возможном обвале цен на молоко

Рынок молока ждет обвал цен в апреле 2019 года, если российская молочная продукция не войдет в систему электронной ветеринарной сертификации на базе ФГИС «Меркурий». Об этом заявил глава Роспотребнадзора Сергей Данкверт , передает РБК.

Речь идет о закупочных ценах, пояснил Данкверт. По его словам, свободное и неконтролируемое перемещение молочной продукции в рамках ЕАЭС и больше количество фальсификата мешают развитию молочной отрасли. Роспотребнадзор не имеет четкой системы контроля, а перемещение готовой молочной продукции в системе «Меркурий» проследить невозможно.

При этом, как сообщает РБК, участники рынка не видят предпосылок для дестабилизации ценовой ситуации.

«Меркурий» — это система электронной ветеринарной сертификации, призванная бороться с фальсификатом и контрабандой продукции животного происхождения. Система позволяет отслеживать перемещение продуктов «от сырья до готового продукта в магазине», при этом. готовая молочная продукция в системе не отслеживается, если она изготовлена из пастеризованного молока.