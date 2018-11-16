Какие налоги нужно успеть уплатить до Нового года

Портал M24.ru рассказал, какие налоги необходимо уплатить до конца года и сколько на это придется потратить. Так, не позднее 3 декабря 2018 года нужно уплатить налог на имущество за 2017-й.

Этот налог распространяется на россиян, у которых есть дом, квартира или дача в собственности. Также налогом облагаются гараж, машиноместо, апартаменты, склады, офисы, магазины и автосервисы. Рассчитать имущественный налог можно на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Если у налогоплательщика нет личного кабинета на сайте ФНС, налоговое уведомление с квитанцией ему присылают в бумажном виде по почте заранее (как минимум за 30 дней до 3 декабря).

В случае неуплаты за каждый день просрочки начисляются пени, но москвичам они не грозят до 1 июля 2019 года.

Пенсионеры, военные, отслужившие минимум 20 лет, некоторые люди с инвалидностью, участники ВОВ и другие льготники освобождаются от уплаты налогов на один объект из каждой категории имущества.

До 3 декабря также нужно уплатить транспортный налог. Это касается владельцев автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, снегоходов, некоторых видов водного транспорта.

От транспортного налога освобождают легковые машины, оборудованные для людей с инвалидностью, а также авто с мощностью двигателя до ста лошадиных сил (л.с.), полученные от органов соцзащиты.

Также налог не нужно платить за угнанные авто, машины спецслужб, тракторы, комбайны, молоковозы и другую технику для сельскохозяйственных работ.

Ставка налога зависит от мощности двигателя, вместимости машины, ее категории и года выпуска. Ставка меняется в зависимости от региона. В Москве ставка для легковых автомобилей составляет от 12 до 150 рублей за л/с, для мотоциклов и мотороллеров — от семи до 50 рублей за л/с.

Земельный налог в 2018 году необходимо уплатить до 3 декабря. Он распространяется на россиян, имеющих землю в собственности, в бессрочном пользовании или в пожизненном наследуемом владении. Налог рассчитывается по кадастровой стоимости участка. Для героев России, пенсионеров и других льготников налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 600 квадратных метров площади участка.

НДФЛ за россиян ежемесячно уплачивают работодатели. Налогоплательщик, у которого не удержали НДФЛ в 2016-м и 2017 годах, должен сделать выплаты до 3 декабря 2018. Не облагаются НДФЛ доходы от продажи имущества, находившегося в собственности более трех лет, доходы, полученные по наследству или договору дарения от родственников.

Уплатить все налоги можно через личный кабинет на сайте ФНС, по квитанции в банке или через банковский терминал.