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Глобальный рынок роскоши ждут большие перемены
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Глобальный рынок роскоши ждут большие перемены 

Финмаркет 21 минуту назад
Фото: Reuters
Главными потребителями товаров класса люкс в будущем станут люди с немодельной фигурой и те, кому важно выглядеть скромно. Люксовые бренды все больше производят удобной одежды одного размера и ориентируются на покупательниц c более крупными формами, пишут "Ведомости".
Доля благопристойных нарядов в категории женской одежды класса люкс, включая одеяния для мусульман, по итогам 2018 г. достигнет 40%, пишут в совместном отчете аналитики американской консалтинговой компании Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. По их мнению, формировать моду и влиять на потребительские тенденции теперь станут религия, этническая принадлежность и субкультуры. Поэтому, чтобы оставаться актуальными, все люксовые бренды будут это учитывать, создавая коллекции, добавляет Ирина Куликова, эксперт по ритейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Co. Dolce & Gabbana уже делает коллекцию хиджабов и абайи из шелка и кружев, аналогичные товары выпускает DKNY, Max Mara, Alberta Ferretti, напоминает она.
Также люксовые бренды все больше производят удобной одежды одного размера и ориентируются на покупательниц c более крупными формами (20% всех продаж), отмечается в исследовании. На протяжении длительного времени мода диктовала определенный стандарт в области фигуры, нынешняя тенденция — выражать себя можно в любом теле, говорит Куликова, удобство и комфорт — это тренд, поэтому практически у всех брендов можно встретить кроссовки и толстовки.
По итогам 2018 г. рынок товаров класса люкс вырастет на 6% до 260 млрд евро, по данным Bain & Co и Fondazione Altagamma; одежда — самый крупный сегмент с долей 23% и оборотом в 60 млрд евро. Вплоть до 2025 г. он продолжит ежегодно прибавлять 3–5% в год и к 2025 г. достигнет 320–365 млрд евро, сказано в исследовании. По мнению его авторов, локомотивом рынка станет высокий спрос на люкс-товары со стороны китайских потребителей (33% в глобальных расходах), а также покупателей, родившихся после 1981 г. Именно на поколения Y (так называемые миллениалы) и Z (рожденные в эпоху интернета) придется свыше половины — 55% — всех мировых трат на люксовые товары к 2025 г., говорится в отчете.
Традиционные каналы торговли постепенно будут вытеснены онлайн-коммерцией. К 2025 г. на продажи через интернет придется четверть рынка против нынешних 10%, пишут аналитики Bain & Co. Рост онлайн-продаж в "Джамилько" измеряется уже двузначным числом процентов, говорит Устинов. Продажи интернет-магазина tsum.ru выросли на 70% в этом году, сообщил "Ведомостям" представитель компании, драйверы роста — обувь, сумки и аксессуары.
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