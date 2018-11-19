Стоимость услуг ЖКХ превысит доходы россиян

Стоимость услуг ЖКХ превысит доходы: что ожидает потребителей в 2019-м

Потребителям приходится без устали следить за стоимостью «коммуналки», которая ежегодно меняется, и не в лучшую сторону. Цены на услуги ЖКХ увеличиваются, растут тарифы, появляются новые, непонятные строчки в платежках. От людей требуют установки новых общедомовых и внутриквартирных приборов учета, предупреждают о росте платы за вывоз мусора, грозятся ограничить объем потребляемой энергии. В то же время плата за все «блага» только увеличивается. Ежемесячные траты среднестатистической российской семьи на услуги ЖКХ превышают 5 тыс. рублей. Об этом сообщили эксперты Сбербанка, основываясь на собственной информации и данных Росстата. По их подсчетам, на «коммуналку» уходит в среднем 11,4% бюджета одной ячейки общества. «МК» решил собрать все основные новации в сфере оплаты услуг ЖКХ, чтобы с помощью экспертов проанализировать, к чему предстоит готовиться потребителю в 2019 году.

Жилец платит дважды

Впервые за долгое время в России произойдет не разовое, а двухэтапное повышение тарифов ЖКХ. В 2019 году совокупное изменение тарифов, по словам законодателей, пройдет по такому сценарию: с 1 января они поднимутся на 1,7% и с 1 июля — на 2,4%. Это означает, что в совокупности стоимость коммунальных услуг в 2019 году вырастет на 4,1% при прогнозируемой инфляции в 4%. В правительстве убеждают нас, что при любом раскладе повышение тарифов будет в рамках инфляции. Эксперты утверждают обратное: двухэтапный рост услуг ЖКХ дважды заведет маховик инфляции и станет главным драйвером общего повышения цен, которое, скорее всего, окажется выше заданного уровня в 4–4,1%.

Светлана РАЗВОРОТНЕВА, директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ, член комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ:

«Инфляционный маховик раскрутится. Рост тарифов на ЖКХ, а также все дополнительные налоги и сборы производители товаров и услуг уже закладывают в свои расценки. Получается замкнутый круг. С одной стороны, общий платеж за коммунальные услуги не должен расти выше инфляции, но повсеместное повышение платежей за «коммуналку» в свою очередь разгоняет инфляцию. Отмечу, что повышение с начала года на 1,7%, а с 1 июля на 2,4% рассчитывается без учета налога на добавленную стоимость (НДС), который пойдет плюсом. Итоговый результат превысит порог прогнозируемой инфляции в 4%, и люди это почувствуют на своих кошельках».

«В вопросе индексации тарифов на услуги ЖКХ в два этапа Россия возвращается к тому же, откуда пришла, — ранее страна уходила от модели двухфазового повышения, в январе и июле, чтобы избежать резкого роста цен зимой. Вполне возможно, что возврат к этой системе простимулирует инфляцию к росту, но это мы увидим не сразу — может быть, к февралю».

«Благоухающие» перспективы

С 1 января 2019 года плата потребителей за вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) вырастет в десятки раз из-за изменений в системе обращения с отходами: их планируется перерабатывать, а не просто вывозить на свалки. Отметим, ранее вывоз коммунальных отходов был составляющей графы «Содержание и текущий ремонт», а сейчас услуга перешла в разряд коммунальных. Тарифы на услугу по обращению с твердыми бытовыми отходами устанавливают власти субъектов РФ. По данным Комитета ГД по экологии, в ряде регионов сумма платежа возрастет аж в 50 раз. Однако в некоторых муниципальных образованиях операторы еще не определились с тарифами, поэтому с наступлением 2019 года они могут просто перестать вывозить мусор. Перспектива перед жильцами в регионах вырисовывается мрачная: либо «благодаря» мусорной строке в жировках платить за коммуналку гораздо больше запланированного уровня, либо получить горы неубранного мусора на улицах. Впрочем, у исполнительной и законодательной власти есть еще полтора месяца, чтобы найти решение этой проблемы.

Светлана РАЗВОРОТНЕВА:

«Сейчас с тарифами определились чуть больше 30 регионов. Если говорить о реальных затратах на вывоз мусора, в особенности если речь идет об отдаленных районах, получается, что там будут гигантские тарифы — порядка 700 рублей с человека. Впрочем, не факт, что и сумма в строке «Содержание и текущий ремонт» уменьшится, хотя плата за вывоз мусора из нее уйдет. За управляющими компаниями все равно остается обязательство по содержанию контейнерных площадок, на что тоже нужны средства. Региональный оператор, который впредь будет «ответственным за помои», по сути дела, просто более дорогой перевозчик, который обязательно платит НДС. Есть регионы, власти которых пытаются сдерживать рост тарифов. По этой причине в них не находятся операторы, которые хотят этим заниматься. Поэтому завал мусором вполне возможен, и не только по той причине, что некому будет его вывозить, но и потому, что некуда и негде утилизировать».

Дмитрий ГОРДЕЕВ , ведущий юрисконсульт направления городского хозяйства фонда «Институт экономики города»:

«Увеличение тарифов будет. В тех субъектах, в которых их уже устанавливают, они возрастают примерно в два раза. У регионального оператора помимо задач по сбору коммунальных и бытовых отходов, их погрузки и транспортировки до имеющихся полигонов и мусоросжигающих заводов появляется задача по увеличению мощностей. Решить эту задачу можно из двух источников: за счет прямых вливаний бюджетных средств либо за счет увеличения тарифов для потребителей».

Анна БОДРОВА:

«Что касается вывоза ТБО, то многократный рост тарифов, к сожалению, не решит проблему с количеством и доступностью полигонов, а также своевременным их обслуживанием. Эта мера только увеличит расходы потребителей, в среднем плата за услуги ЖКХ может увеличиться на 3–4%, что для наименее защищенных слоев населения — серьезный груз».

Ненормальная норма

Если от двух описанных ранее новаций не спрятаться, не скрыться, они приняты на законодательном уровне и вступят в законную силу в 2019 году, то две следующие инициативы еще не приняты, но имеют большие шансы стать былью, что в очередной раз увеличит траты населения на услуги ЖКХ.

Правительство собирается ввести жесткую норму энергопотребления. Ее планируют зафиксировать на отметке в 300 кВт·ч в месяц. Если домохозяйство уложится в такие рамки, то платить за потребленный ресурс придется по базовому тарифу. Сверх этого значения предлагается оплачивать по повышенной ставке согласно «экономически обоснованным тарифам». Новацию озвучил вице-премьер Дмитрий Козак , и теперь она активно обсуждается в правительственных ведомствах.

Светлана РАЗВОРОТНЕВА:

«Норма в 300 кВт·ч достаточно большая, если говорить про типовую квартиру, в которой проживает семья из трех человек. Объем гуманный и не вызывает вопросов. Но в регионах Крайнего Севера, где есть полярная ночь, люди вынуждены жить при постоянно включенном свете. Существует также ветхое и аварийное жилье, где слишком холодно, и приходится расходовать электроэнергию дополнительно. Как быть бедным домохозяйствам, в которых проживает уйма народу в домах-развалюхах? Вполне возможно, они будут выбиваться из утвержденной социальной нормы. Да, для бедных людей предусмотрены субсидии. Но тогда введение таких норм выглядит и вовсе глупостью. Одной рукой полученные с народа суммы собирают и кладут в карманы энергетикам, а другой компенсируют нехватку из кармана государства».

Дмитрий ГОРДЕЕВ:

«Социальную норму потребления в отношении всех видов коммунальных ресурсов планировали ввести давно. Но когда президент Путин узнал о росте платы в 100%, утверждение такого норматива остановили. Но если та попытка выйти на социальные нормы основывалась на том, что предел будет установлен на домохозяйство, исходя из количества людей, входящих в него, то сейчас нет уточнений, сколько человек должно входить в конкретное домохозяйство. В однокомнатной квартире может проживать как один человек, который уложится в 300 кВт·ч в месяц, так и десять, которые превысят норматив или будут экономить на времени просмотра телевизора или на использовании микроволновки. Впрочем, в России нет дефицита электрической энергии. Следовательно, получать от отдельных домохозяйств плату за ресурс по завышенному тарифу — это ничем не мотивированное лукавство».

Анна БОДРОВА:

«Изменения в нормах энергопотребления явно не прибавят населению оптимизма. Хотя для стандартной двух-, трехкомнатной квартиры с оптимальным набором электроприборов базовый тариф и норма в 300 кВт·ч в месяц может быть и нормальным критерием. Для тех, кто тратит больше электроэнергии, работает дома с электроприборами, выращивает цветы, содержит аквариумы и прочее, нагрузка может оказаться весьма заметной. В среднем в норму может уложиться около 70% домохозяйств, еще примерно 5% не заметят изменения тарификации. Для остальных повышение окажется болезненным».

Умный счетчик для глупых людей

Еще одно нововведение, которое могут утвердить законодатели уже в будущем году, — установка «умных счетчиков». Речь о дистанционных приборах учета, которые снимают показатели в режиме онлайн и передают их через Интернет уполномоченным учреждениям. Пока чиновники хотят обязать устанавливать подобные устройства в квартиры, которые расположены в зданиях, прошедших капитальный ремонт, или новостройках, что следует из проекта «Умный город», завизированного Минстроем . В дальнейшем «разумная система» сбора данных должна распространить свои сети по всей стране. Внесение соответствующих поправок в действующие нормативно-правовые акты планируется во втором квартале 2019 года, и вступят они в законную силу не ранее 1 июля.

Согласно официальной статистике на данный момент, те потребители коммунальных услуг, которые не поставили автоматические приборы учета, платят за услуги ЖКХ больше, чем те, кто их установил. Разница порой достигает 50%. Однако людям не оставили выбора, и им пришлось либо устанавливать счетчики за свои деньги (а потом еще платить за их замену и поверку), либо ежемесячно переплачивать. После принятия новых поправок и массовой установки таких устройств все станут платить по базовому тарифу. Однако на кого ляжет ответственность за их установку и кто за нее будет платить? Власти до сих пор не дали четкого ответа на эти вопросы.

Светлана РАЗВОРОТНЕВА:

«Все затраты за установку «умных счетчиков» должны лечь на энергетические компании. Если говорить про дома, то платить будут энергосбытовые гарантирующие поставщики. Если же речь идет о промышленных объектах, то заплатить придется электросетевым компаниям. При этом и те и другие сильно возмущены и выступают против тех обязанностей, которые на них хотят возложить. Вряд ли кто-то из них захочет лишиться части своей прибыли или урезать своим сотрудникам зарплаты только для того, чтобы установить гражданам счетчики. На самом деле, думаю, компенсировать траты будут за счет роста тарифа, то есть все-таки мы все скинемся на такие устройства. В принципе идея неплохая, и она может повысить прозрачность расчетов и позволить потребителям и управляющим компаниям, а также ресурсникам в полной мере контролировать все этапы процесса: от доставки ресурса в дом до потребления и платы за него».

Анна БОДРОВА:

«За приборы дистанционного учета заплатят потребители, равно как за их поверку, замену и вероятный ремонт, который может потребоваться с течением времени. Все это мы уже проходили, когда вводились счетчики на потребление воды. Стоимость приборов дистанционного учета может составлять около 4–8 тысяч рублей за одну единицу. Сэкономить на платежах такие приборы, вероятно, и позволят, но для этого должно пройти время — может быть, несколько лет. А за сами приборы, скорее всего, придется платить сразу и без всяких рассрочек».

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Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что россиянам в наступающем, 2019 году приходится обращать пристальное внимание на цифры в своих жировках. Малоприятные сюрпризы в виде повышения тарифов и появления новых платежных строк нам гарантированы, причем неоднократно и в разные месяцы года. Собственно, к постоянному увеличению тарифов потребители уже привыкли. Но по сей день непонятно, по каким формулам рассчитывается итоговая сумма платежей, и объяснить это пророй не под силу даже самым опытным экспертам. Поэтому выхода только два: либо махнуть рукой и бездумно оплачивать все, что «нарисуют» в платежках, либо глубоко погрузиться в тему ЖКХ и хотя бы на опыте собственной квартиры попытаться понять, за что же мы платим на самом деле и не дерут ли с нас лишнего.