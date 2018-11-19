Раскрыты зарплатные ожидания мужчин и женщин

Исследование показало, что москвички хотят зарабатывать меньше москвичей

Зарплатные ожидания москвичек растут, однако женщины чаще всего претендуют на зарплату ниже указанной в вакансии, а мужчины, напротив, хотят зарабатывать больше, чем предлагает рынок труда, показало исследование компании по поиску работы SuperJob, имеющееся в распоряжении РИА Новости

Отмечается, что компания изучила резюме и вакансии по 17 популярным профессиям рынка труда Москвы. Сравнение результатов аналогичных исследований 2010, 2014 и 2018 годов демонстрирует возросшую неуверенность женщин в конкуренции с мужчинами за рабочие места.

"Четыре года назад зарплатные ожидания женщин соответствовали зарплатным предложениям по большинству позиций. Сегодня женщины чаще всего претендуют на заработок ниже, чем указан в вакансиях", — говорится в релизе.

Сравнивая резюме женщин и мужчин, претендующих на одну и ту же позицию, портал выяснил, что наиболее значительно отличаются зарплатные аппетиты архитекторов: мужчины в среднем претендуют на доход на 16% выше, чем женщины (85 тысяч и 73 тысячи рублей соответственно).

Кроме того, исследование показало, что на 14% отличаются ожидания мужчин и женщин среди представителей другой строительной специальности — инженеров-проектировщиков: 80 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно. Та же ситуация наблюдается среди менеджеров интернет-проектов: среднее зарплатное ожидание мужчин — 80 тысяч, женщин — 70 тысяч рублей.

"Зарплатные ожидания женщин соответствуют среднему предложению рынка труда менее чем у половины рассматриваемых профессий: бренд-менеджеров (95 тысяч рублей), сметчиков (80 тысяч рублей), юристов (66 тысяч рублей), торговых представителей (60 тысяч рублей), инженеров по охране труда и андеррайтеров (по 55 тысяч рублей)", — добавляется в исследовании.

В то время как зарплатные притязания мужчин соответствуют указанному в вакансии среднему заработку среди программистов "1С" (120 тысяч рублей), сметчиков и тестировщиков ПО (по 80 тысяч рублей), в остальных профессиональных группах они превышают зарплатные предложения работодателей.

"Так, проектировщики хотели бы получать в среднем на 11% больше, чем предлагает рынок труда, бизнес-аналитики — на 10% больше", — добавляется в исследовании.

Исследование проводилось в ноябре 2018 года среди жителей Москвы. Объект изучения — предложения работодателей и ожидания претендентов.