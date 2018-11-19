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Названы самые большие зарплаты в России
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Где платят более 600 тысяч рублей в месяц 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: РИА Новости
По его словам, средняя предлагаемая зарплата для людей со средним специальным образованием — 32161 рубль, а для выпускников вузов с уровнем "бакалавр" — 29800.
Самые большие зарплаты сейчас предлагаются специалистам по информационным и коммуникационным технологиям — в среднем 54 тысячи. Второе место занимают представители блока "финансы и экономика" — в среднем 50 тысяч рублей. Третье место занимают сварщики. Им в среднем готовы платить 44 тысячи рублей в месяц.
"Кстати, мы недавно зафиксировали вакансию сварщика с зарплатой в 900 тысяч рублей в месяц. Она была открыта в высокотехнологичной компании, входящей в оборонно-промышленный комплекс", — сказал Смелов.
Среди других высокооплачиваемых вакансий — директор физкультурно-оздоровительного комплекса, входящего в систему Олимпийских объектов. На эту должность ищется специалист с зарплатой 1,194 миллиона рублей в месяц.
В такой сфере, как "добыча, переработка, транспортировка нефти и газа" встречаются вакансии с зарплатой от 600 тысяч рублей.
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