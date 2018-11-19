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Системе денежных переводов запретили менять валюту
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СМИ узнали о решении ЦБ ограничить операции «Юнистрима» по обмену валюты 

Ведомости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центробанк на шесть месяцев ограничил для системы денежных переводов «Юнистрим» операции по обмену наличной валюты за нарушение антиотмывочного закона, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкого к компании источника и сотрудника надзорного блока регулятора.
Такое решение ЦБ принял после проверки, проходившей в банке с июня по август. Ограничение ввели из-за нарушений в процессе идентификации клиентов, которые совершали крупные операции по обмену валюты. По мнению опрошенных газетой экспертов, введенное регулятором ограничение может оказаться чувствительным для «Юнистрима». С начала года его доходы от операции с наличной валютой превысили 1 млрд руб., то есть примерно 61% об общего чистого дохода.
Газета уточняет, что до начала сентября платежная система при денежных переводах клиентов за границу в некоторые страны СНГ сначала проводила операцию по обмену валюты, а потом сам перевод. После предписания ЦБ такая схема стала невозможной, и «Юнистрим» «срочно» перешел на переводы с безналичной конвертацией.
«Юнистрим» работает с 2001 г. и считается национально значимой платежной системой. Руководитель компании Кирилл Пальчун подтвердил газете информацию о внеплановой проверке. Он уточнил, что по ее результатам компания получила «предписание по доработке процедур идентификации источников происхождения денежных средств клиентов при осуществлении крупных валютообменных операций».
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