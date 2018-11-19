Системе денежных переводов запретили менять валюту

СМИ узнали о решении ЦБ ограничить операции «Юнистрима» по обмену валюты

Центробанк на шесть месяцев ограничил для системы денежных переводов «Юнистрим» операции по обмену наличной валюты за нарушение антиотмывочного закона, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкого к компании источника и сотрудника надзорного блока регулятора.

Такое решение ЦБ принял после проверки, проходившей в банке с июня по август. Ограничение ввели из-за нарушений в процессе идентификации клиентов, которые совершали крупные операции по обмену валюты. По мнению опрошенных газетой экспертов, введенное регулятором ограничение может оказаться чувствительным для «Юнистрима». С начала года его доходы от операции с наличной валютой превысили 1 млрд руб., то есть примерно 61% об общего чистого дохода.

Газета уточняет, что до начала сентября платежная система при денежных переводах клиентов за границу в некоторые страны СНГ сначала проводила операцию по обмену валюты, а потом сам перевод. После предписания ЦБ такая схема стала невозможной, и «Юнистрим» «срочно» перешел на переводы с безналичной конвертацией.